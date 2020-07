Büyükşehir Belediyesinden bayram hediyesi - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere çocukları için alışveriş çeki dağıttı.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere 150 TL'lik alışveriş desteği verildi. Aileler, bu çeklerle birlikte bir giyim mağazasına giderek istedikleri kıyafeti çocukları için satın aldı.

Bayramların dayanışma ve kaynaşma günleri olduğunu belirten Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Ergün, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in önderliğinde sosyal projeler üreterek, tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bayram öncesi öksüz ve yetim çocuklarımızı sevindirmekti. 150 TL'lik hediye çekleri hazırlayıp ailelere teslim ettik. Onlar da gidip mağazadan diledikleri kıyafetleri seçip kendileri alabilecek. Özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Yetimlerin, öksüzlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünün gülmesi dünyanın gülmesidir. Başkanımız Mustafa Demir önderliğinde sosyal belediyeciliği şehrimizin her yerinde uygulamak ve ihtiyaç desteği hisseden her bir vatandaşımıza dokunmak temel amacımız" dedi.

Ergün, bayram boyunca evde bakım hizmetleri doğrultusunda hizmet verilen yaşlı vatandaşlar içerisinde mezarlık ziyareti yapmak isteyenlerin mezarlıklara götürüleceğini ve evden çıkamayan engelli bireylerin de ziyaret edilerek bayram hediyeleri dağıtacaklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN