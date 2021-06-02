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Büyükşehir Belediyesinden Büyük Duyarlılık - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden Büyük Duyarlılık

02.06.2021 16:58
Büyükşehir Belediyesinden Büyük Duyarlılık, System.String[]

KARLIK ÇAYINDAKİ İNCİ KEFALLERİ YOLCULUKLARINA SORUNSUZ DEVAM EDİYORYeşilyurt İlçesine bağlı Salkonak Mahalle sınırları içerisinde bulunan Karlık Çayında, kurak geçen mevsim şartları ve yaz aylarının etkisiyle su debisinin azalmasından dolayı, çayda bulunan balıkların öldüğüne dair bilgi...

KARLIK ÇAYINDAKİ İNCİ KEFALLERİ YOLCULUKLARINA SORUNSUZ DEVAM EDİYOR

Yeşilyurt İlçesine bağlı Salkonak Mahalle sınırları içerisinde bulunan Karlık Çayında, kurak geçen mevsim şartları ve yaz aylarının etkisiyle su debisinin azalmasından dolayı, çayda bulunan balıkların öldüğüne dair bilgi verilmesi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti.

Karlık Çayında bulunan İnci Kefallerinin yumurtlama alanlarına gidebilmeleri ve yaz dönemini geçirecekleri soğuk su kaynağına ulaşmada sıkıntı yaşamalarını önlemek için Malatya Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek, Karlık Çayı yanına yeni bir kanal açtı.

SALKONAK MAHALLE MUHTARINDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesinin duyarlılığına teşekkür eden Salkonak Mahalle Muhtarı Abuzer Doğan "Yağışların az olmasından dolayı bu yıl çaydaki su çok az. Bundan dolayı da DSİ'nin yapmış olduğu set nedeniyle balıklar yukarı doğru çıkamıyordu. Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürümüze ulaştık onlarda Büyükşehir Belediyemize durumu izah etmişler. Büyükşehir Belediyemizde burada su akışı için yeni bir yön belirlediler. Burada balıklar üremek için soğuk su kaynağına doğru suyun akış yönüne ters bir şekilde tekrar gitmeye başladılar. Yaz ayını soğuk sularda geçirecek olan inci kefalleri son bahar ile birlikte tekrar baraja doğru gelecekler. Büyükşehir Belediyemize yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

BİR CANA YAPILAN YATIRIM BÜTÜN CANLILARA YAPILAN YATIRIM GİBİDİR

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ise yaptığı konuşmada, "Salkonak mahalle muhtarımız konuyu ilçe Tarım Müdürlüğümüze bildirmiş. Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimiz ile birlikte bu alana gelerek gerekli incelemeleri başlattık. Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle karlık çayındaki suların azalmasıyla birlikte normalde bent üzerinden geçen inci kefaller yaşamlarını bu çayda sürdürüyorlar. Suların azalmasıyla birlikte çok kısa bir süre sonra kendilerine yetecek suyu bulma imkanlarını kaybedeceklerdi. Bu konu ile ilgili talep bize iletildiğinde konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a illettik. Sayın Başkanımızda bu konuyla ilgili olarak gerekli bütün çalışmaların yapılması noktasında bizlere talimatları oldu. İnci Kefallerin yaşadığı bu çayda azalan suyla ilgili konuyu değerlendirdik ve suyu belli bir noktada toparlayarak yaklaşık 200 metrelik bir kanalla suyun daha yoğun olarak bulunduğu alana ulaştırdık. İnci Kefaller yumurtlamak ve soylarını sürdürebilmek için suyun daha soğuk olan kaynağına doğru akıntıya ters bir şekilde yüzerek gitmekteler. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 24 saat gibi bir süre içerisinde bu alanda kalan balıklar içgüdüsel olarak açmış olduğumuz kanaldan suyun kaynağına doğru gitmişlerdir. İnci Kefaller kış dönemine kadar Karlık Çayının kaynağında soğuk sularda kalacaklar. Bir cana yapılan yatırım bütün canlılara yapılan yatırım gibidir. Buradaki balıkların kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir Belediyesinden Büyük Duyarlılık - Son Dakika


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