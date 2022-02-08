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Büyükşehir Belediyesinden çevre ve iklim konularında eğitim alacak çocuklara destek - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden çevre ve iklim konularında eğitim alacak çocuklara destek

08.02.2022 16:20
Büyükşehir Belediyesinden çevre ve iklim konularında eğitim alacak çocuklara destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuklardaki iklim ve çevre bilincinin diğer şehirlere rol model olması için Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) ve Küresel Denge Derneği ile iş birliği yapacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuklardaki iklim ve çevre bilincinin diğer şehirlere rol model olması için Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) ve Küresel Denge Derneği ile iş birliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TEMEV Başkanı Metin Atamer ve Küresel Denge Derneği Başkanı Nuran Talu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Şahin, kentteki çocuklarda çevre ve iklim bilincinin oluşturulması için atılacak her türlü adımda TEMEV ve Küresel Denge Derneği'nin çalışmalarına destek vereceklerini belirterek, "Enerji AŞ, Bilişim AŞ'den dijital alt yapıya destek hususunda kadromuz taleplerinizi karşılayacak. Çevre ve iklim hassasiyetinin artırılması amacıyla çocuklar ve gençler için hazırlanacak eğitsel oyunların oluşumunda belediyemiz, üzerine düşen görevi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yeşil Şehir Gaziantep" olma yolunda büyük emek verildiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Sizden aldığımız bilgileri biz uyguluyoruz. Biz uygulamacı bir kurumuz. Sizlere bu konuda teşekkür ediyorum. Bilgi ekonomisini yeşil ekonomiye, ekonomiyi ekolojiye çevireceğiz. İnsani ve çevresel kalkınmayı birlikte yapacağız. Sizlere güveniyoruz. Sizlerden gelen bilgileri çocuklarımıza aşılayarak, onların neden iklim elçisi olması gerektiklerini, doğayı, insanı koruması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Ortak evimiz olan dünyayı koruma zamanı. Dijital çağda akıllı şehir altyapısını oluşturmamız lazım ve sizlerin belirttiği gibi dekarbonizasyona geçmeliyiz. Bunu da beraber yapacağız."

Küresel Denge Derneği Başkanı Nuran Talu ise projenin Türkiye'deki iklim programlarının geliştirilmesi hakkında detaylı çalışmaları kapsadığını belirterek, şunları aktardı:

"Temiz Enerji Vakfı ve Küresel Denge Derneği, Avrupa Birliği'nden bir proje aldı. Gaziantep'te de büyükçe bir bölgesel eğitim programı düzenledi. Bugün burada hem belediyeler hem STK'lar hem de üniversiteler 'nasıl iklim değişikliği ile mücadele ederiz?' tartışması yaptılar. Başkan Fatma Şahin'in zaten Gaziantep'in iklim değişikliğine dayanıklı olması için çok fazla adımları var. Başkan Şahin ve Büyükşehir Belediyesi'nin rol model olması gerektiğini düşünenlerdeniz."

TEMEV Vakfı Başkanı Metin Atamer de toplumda daha çok iklim ve çevre bilincinin gelişmesi üzerine çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Örnek olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve çevresinin Türkiye'ye daha olumlu ve verimli yol açmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Temiz Enerji Vakfı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinden çevre ve iklim konularında eğitim alacak çocuklara destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesinden çevre ve iklim konularında eğitim alacak çocuklara destek - Son Dakika
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