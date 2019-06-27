Büyükşehir belediyesinden çocuklar için sahilde oyun alanı
1 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediyesi; çocukların gönüllerince eğlenebilmeleri için Kuşadası'nda sahilde oyun alanı kurdu.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:51 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi; çocukların gönüllerince eğlenebilmeleri için Kuşadası
'nda sahilde oyun alanı kurdu.
Kuşadası Marina
'nın yanındaki Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait plajda yapılan düzenlemeyle çocuklar oyun alanında gönüllerince eğleniyor. Oyun alanı kurulduğu ilk günden dolup taşmaya başladı.
Serinlemek için denizi kullanan anne-babaların çocukları için talep ettikleri oyun alanı, kısa sürede hazırlanarak kullanıma açıldı. Çocuklar plaja konulan korunaklı oyun alanında oyun oynarken, anne-babalar taleplerini geri çevirmeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'na teşekkür etti. - AYDIN
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