Büyükşehir Belediyesinden

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığınca, öğrenme güçlüğü (disleksi) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik yapıldı.

Bu kapsamda özel öğrencilere yönelik at çiftliği ve Kasımiye Medresesine gezi düzenlendi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Yıldız, disleksinin özel bir öğrenme güçlülüğü olduğunu belirterek, kesinlikle bir hastalık olmadığını vurguladı.

Disleksinin bir farklılık olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Disleksiye dikkat çekmek, özel öğrenim güçlüğü çeken öğrencilerin deneyim kazanması için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Her özel gün ve haftalarda benzer çalışmalar yapıyoruz. Hem çocukların sosyal hayata daha çok adapte olabilmeleri, farklı deneyimler elde etmelerini hem de toplumsal düzeyde bir farkındalık oluşturmaları amacıyla bu tür çalışmaları yürütüyoruz. Disleksi erken dönemde fark edildiği andan itibaren eğitimle destek olunması gereken bir süreç. Bu noktada ailelerin, öğretmenlerin ve ilgili kurumların işbirliği içinde olması gerekiyor. Belediye Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak işin daha çok sosyal boyutuyla ilgilenip, farkındalık oluşturuyoruz. Bu bağlamda projeler yürütüyoruz. Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile Daire Başkanımıza, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."