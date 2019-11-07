Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinden "Disleksi" farkındalığı etkinliği
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinden 'Disleksi' farkındalığı etkinliği

Büyükşehir Belediyesinden "Disleksi" farkındalığı etkinliği

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığınca, öğrenme güçlüğü (disleksi) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığınca, öğrenme güçlüğü (disleksi) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik yapıldı.

Bu kapsamda özel öğrencilere yönelik at çiftliği ve Kasımiye Medresesine gezi düzenlendi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Yıldız, disleksinin özel bir öğrenme güçlülüğü olduğunu belirterek, kesinlikle bir hastalık olmadığını vurguladı.

Disleksinin bir farklılık olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Disleksiye dikkat çekmek, özel öğrenim güçlüğü çeken öğrencilerin deneyim kazanması için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Her özel gün ve haftalarda benzer çalışmalar yapıyoruz. Hem çocukların sosyal hayata daha çok adapte olabilmeleri, farklı deneyimler elde etmelerini hem de toplumsal düzeyde bir farkındalık oluşturmaları amacıyla bu tür çalışmaları yürütüyoruz. Disleksi erken dönemde fark edildiği andan itibaren eğitimle destek olunması gereken bir süreç. Bu noktada ailelerin, öğretmenlerin ve ilgili kurumların işbirliği içinde olması gerekiyor. Belediye Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak işin daha çok sosyal boyutuyla ilgilenip, farkındalık oluşturuyoruz. Bu bağlamda projeler yürütüyoruz. Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile Daire Başkanımıza, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Mehmet Yıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:32:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinden "Disleksi" farkındalığı etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]