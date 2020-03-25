Büyükşehir Belediyesinden eczacı teknisyenlerine ücretsiz ulaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinden eczacı teknisyenlerine ücretsiz ulaşım - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden eczacı teknisyenlerine ücretsiz ulaşım

25 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eczacı teknisyenlerine 3 ay ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesinden eczacı teknisyenlerine ücretsiz ulaşım, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eczacı teknisyenlerine 3 ay ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık çalışanlarına destek amaçlı eczane teknisyenlerine turuncu otobüslerde ve tramvayda ücretsiz seyahat hizmeti verilecek.

Sağlık çalışanlarının koronavirüs sebebiyle yükünün arttığı belirtilen açıklamada, "Gazi şehirde insan sağlığını korumak adına özverili ve disiplinli çalışmasından ödün vermeyen eczacı teknisyenlerine 3 ay süresince büyükşehire bağlı turuncu otobüslerde ve tramvayda ücretsiz seyahat hizmeti verilecek. Ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanılabilmesi için teknisyenlerin Gaziantep Eczacı Odası'ndan verilen belgeleri doldurulup bağlı bulunduğu eczanenin işletme sahibine kaşe yaptırması yeterli olacak." ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:30 Kaynak: AA

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