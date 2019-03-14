Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinden Eğitime Destek

Büyükşehir Belediyesinden Eğitime Destek

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği destek ve yaptığı önemli eğitim yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediyesinden Eğitime Destek, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği destek ve yaptığı önemli eğitim yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlere yönelik koruyucu, önleyici, kültürel ve sosyal projelerle geniş alanlar açan Büyükşehir Belediyesi, alışveriş merkezi yıkıp yerine 160 araç kapasiteli çift katlı otopark, üzerine kitap kafe yaptı. 100'üncü Yıl Parkı içerisine Türkiye'nin ilk uygulamalı çocuk kütüphanesi niteliğini taşıyan Gaziantep Çocuk Kütüphanesi'ni hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yeni parkların içerisine, kitap kafeler kurdu. Çınarlı Meydanı, Kavaklık Parkı ve Düztepe Çamlık Parkı içerisindeki kitap kafeler, eğitimin hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesine kültür merkezi açtı, kültür merkezleriyle de öğrencilere destek oldu.

Belediye, 2014-2018 yıllarında yürüttüğü yeşil alan çalışmalarıyla dikkati çekti.

8 mahalleye millet kıraathanesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet Kıraathanesi Projesi kapsamında harekete geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatı doğrultusunda 8 mahallede millet kıraathanesi hizmete alındı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi'ne, Belkıs Mahallesi'ne, 8 Şubat Mahallesi'ne, İncilikaya Mahallesi'ne, Şahinbey ilçesinde Güneş Mahallesi'ne, Ocaklar Mahallesi'ne, Türkmenler Mahallesi'ne ve Nizip ilçesine millet kıraathanesi açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel
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