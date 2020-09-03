Büyükşehir Belediyesinden Erciş'te asfalt çalışması - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde yolların yenilenmesi amacıyla asfalt çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, büyükşehir belediyesinin 13 ilçede başlattığı yol yapım ve asfaltlama hizmetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Erciş ilçesindeki 10 noktada asfaltlama çalışması yürütüyor.

Mahalle yollarını yenileyen, vatandaşlara daha sağlıklı ulaşım hizmeti sunan belediye ekipleri, ilçede toplamda 16,5 kilometre asfaltlama çalışması yapacak.