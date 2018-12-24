Büyükşehir Belediyesinden Evi Yanan Aileye Yardım

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde evi yanan çifte, eşya yardımı yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde evi yanan çifte, eşya yardımı yaptı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesi Yatırtaş Mahallesi'nde yaşayan Hatice (59) ile Mehmet Taş (65) çiftinin evde olmadıkları sırada evleri yandı.



Çiftin durumunu öğrenen ve çekyat ile çamaşır makinesi ihtiyacı olduğunu öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ilgili birimlere talimat vererek gereken her türlü desteğin verilmesini istedi.



Mut'a giden ekipler, tespit edilen eksiklikleri kısa sürede tamamlayarak iki çekyat ve çamaşır makinesini aileye hediye etti.



Taş çifti, ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Kocamaz'a teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi

ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Yıl Sonunda Para Puanlar Sıfırlanacak

5 Bin Liralık Banknottaki Sır, 38 Yıl Sonra Ortaya Çıktı