Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinden Evi Yanan Aileye Yardım

Büyükşehir Belediyesinden Evi Yanan Aileye Yardım

16 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde evi yanan çifte, eşya yardımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden Evi Yanan Aileye Yardım, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde evi yanan çifte, eşya yardımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesi Yatırtaş Mahallesi'nde yaşayan Hatice (59) ile Mehmet Taş (65) çiftinin evde olmadıkları sırada evleri yandı.

Çiftin durumunu öğrenen ve çekyat ile çamaşır makinesi ihtiyacı olduğunu öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ilgili birimlere talimat vererek gereken her türlü desteğin verilmesini istedi.

Mut'a giden ekipler, tespit edilen eksiklikleri kısa sürede tamamlayarak iki çekyat ve çamaşır makinesini aileye hediye etti.

Taş çifti, ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Kocamaz'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:40 Kaynak: AA

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