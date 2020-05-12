Büyükşehir Belediyesinden hemşirelere müzikli çiçekli kutlama - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle korona virüs sürecinde değerleri bir kez daha anlaşılan hemşirelerin 'Hemşireler Günü'nü müzik ve çiçeklerle kutladı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila ve daire personeli, kentteki tüm hemşirelere çiçek ve hediyeler verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hemşireler Gününde vatandaşların hayatlarına özveriyle dokunan hemşireleri unutmadı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan hemşireler ve sağlık çalışanları, pandemi sürecinde yurttaşların taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek için kurulan Kriz Merkezinde bir araya geldi. Hemşireler Günü için toplanan hemşirelere ve sağlık çalışanlarına Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila çiçek verdi. Hatırlanmaktan dolayı mutluluk duyan hemşirelerin neşesine, Büyükşehir Kent Orkestrası gitaristi Ufuk Bölek ve trombonist Onur Pazarbaşı da şarkılarla eşlik etti.

"Sağlık neferleri olan hemşirelerimize küçük bir teşekkürde bulunmak istedik"

Daire Başkanı Dr. Atila, "Salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın emekleri ve katkısı çok büyük. Bizler de Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları, sağlık neferleri olan hemşirelerimize, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanımız Vahap Seçer adına küçük bir teşekkürde bulunmak istedik. İnsan hayatına dokunan bir mesleği yapan hemşirelerimizin gününü kutluyor, onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de kent genelindeki özel hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde hizmet veren hemşireleri ziyaret etti. Ekipler, salgın tehdidine rağmen vatandaşların sağlığı için en ön saflarda mücadele veren sağlık neferlerine sağlık paketi, siperlik ve çiçekten oluşan hediyeler sundu.

Hemşirelerden Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Umutla ve özveriyle gece-gündüz hastalarıyla ilgilenen, ailesine virüs bulaştırma riskinden dolayı onlardan uzak kalan hemşireler, hatırlandıkları için mutlu oldu. Özel bir hastanede başhemşire olan ve mesleğini 13 yıldır yapan Yasemin Kılınç, "Pandemi sürecinde çok zor şartlarda çalışıyoruz. Arkadaşlarımız gerekli özeni gösteriyor. Bizleri unutmadığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İki senedir aynı hastanede görev yaptığını belirten hemşire İbrahim Gedik de "Bu süreçte işlerimiz daha da yoğunlaştı. Hijyenimize dikkat ederek verimli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bizi düşündüğünüz için teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - MERSİN