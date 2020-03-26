Büyükşehir Belediyesinden huzurevi sakinleri için koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, huzurevinde ve 65 yaş üstü olup evlerinde yalnız yaşayanlar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı sıkı önlemler aldıklarını belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, koronavirüs tehdidiyle en çok risk altında bulunan yaşlılara her zamankinden çok daha fazla itina gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak dua kaynağı olan "ulu çınarların" sağlığı için her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Huzurevinde misafir ettiğimiz 142 yaşlımız için tedbirlerimizi artırdık. 1 Mart'tan bu yana aldığımız önlemleri genişleterek uyguluyoruz. Öncelikle grup ziyaretlerini, ardından yaşlılarımızın yakınlarının ziyaretlerini tamamıyla kaldırdık. Yaşlılarımızın ve huzurevi personelimizin ateşi başta olmak üzere sağlık durumlarını sürekli takip ediyoruz. Yaşlılarımızın sağlığı 2 doktor ve 7 hemşire ile 24 saat kontrol altında tutuluyor. Bunun yanı sıra kişisel ve kurumsal temizliği de azami derecede uyguluyoruz. Personelimizin giriş çıkışlarını da kontrollü gerçekleştiriyoruz."

"Yaşlılara daha fazla hassasiyet bekliyoruz"

65 yaş üzerinde olup herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve yalnız yaşayan yaşlılar için de gerekli çalışmaları yapmaya devam ettiklerini anımsatan Büyükkılıç, bu durumdaki 100'e yakın yaşlının günlük ekmek ve yemeklerini evlerine servis etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Toplumun tüm fertlerinin alınan tedbirlere azami derecede uyması gerektiğini aktaran Büyükkılıç, "Ulu çınarlarımız dua kaynağımız. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Tüm hemşehrilerimizden bu dönemde yaşlılarımıza karşı çok daha fazla hassasiyet bekliyoruz. Onların ve kronik hastalığı bulunan hemşehrilerimizin evlerinden çıkmaması bu dönemde yaşadığımız kayıpların artmasını engelleyecektir." ifadelerini kullandı.