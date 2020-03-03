Büyükşehir Belediyesinden ihale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinden ihale - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden ihale

12 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Mahallesi'nde yer alan 6 konut ve ticaret alanı arsası ile Talas Reşadiye Mahallesi'nde bulunan 221 konut alanı arsasının satışı için ihale yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden ihale, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Mahallesi'nde yer alan 6 konut ve ticaret alanı arsası ile Talas Reşadiye Mahallesi'nde bulunan 221 konut alanı arsasının satışı için ihale yapacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her iki ihale de 10 Mart'ta gerçekleştirilecek.

İhalede Talas Reşadiye Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan 221 adet konut alanı arsası toplu halde satışa sunulacak.

221 adet arsanın muhammen bedeli 20 milyon 985 bin lira olarak belirlendi.

Aynı gün saat 14.15'te ise 30 Ağustos Mahallesi'nde yer alan 6 adet konut ve ticaret alanı arsası için toplu ihale yapılacak.

Kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek ihale için ihale günü saat 13.30'a kadar başvuru kabul edilecek.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı personeline ağaç ve süs bitkisi dikimi, budanması ve bakımı konusunda eğitim verildi.

Eğitimde Kayseri'nin daha güzel ve sağlıklı bir görünüm kazanması için bilinçli bakım konusu ele alındı.

Uzman çevre mühendisleri tarafından verilen seminerde ağaç ve süs bitkisi dikimi, budanması ve bakımı konularında bilgiler aktarıldı.

Reşadiye, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizlili iş insanın aracına bombayı dayısının koyduğu ortaya çıktı
İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası: Gerekirse beni de Suriye'ye götürsünler Son Dakika: TSK, Esed'e ait bir savaş uçağını daha düşürdü Suriyeli göçmen: Yunan askerleri, çocukların biberonlarını alıp hamile kadını dövdüler

Son Dakika Haberleri
14:40 Müslüm Gürses vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı
14:21 Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap
14:07 Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı
14:07 Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
13:42 Ünlü oyuncunun sütü neden kesildi? İşte cevabı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 14:51:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesinden ihale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]