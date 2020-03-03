Büyükşehir Belediyesinden ihale - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Mahallesi'nde yer alan 6 konut ve ticaret alanı arsası ile Talas Reşadiye Mahallesi'nde bulunan 221 konut alanı arsasının satışı için ihale yapacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her iki ihale de 10 Mart'ta gerçekleştirilecek.

İhalede Talas Reşadiye Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan 221 adet konut alanı arsası toplu halde satışa sunulacak.

221 adet arsanın muhammen bedeli 20 milyon 985 bin lira olarak belirlendi.

Aynı gün saat 14.15'te ise 30 Ağustos Mahallesi'nde yer alan 6 adet konut ve ticaret alanı arsası için toplu ihale yapılacak.

Kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek ihale için ihale günü saat 13.30'a kadar başvuru kabul edilecek.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı personeline ağaç ve süs bitkisi dikimi, budanması ve bakımı konusunda eğitim verildi.

Eğitimde Kayseri'nin daha güzel ve sağlıklı bir görünüm kazanması için bilinçli bakım konusu ele alındı.

Uzman çevre mühendisleri tarafından verilen seminerde ağaç ve süs bitkisi dikimi, budanması ve bakımı konularında bilgiler aktarıldı.