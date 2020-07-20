Büyükşehir Belediyesinden ilçelere hem nakdi hem maske ve dezenfektan desteği - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkili mücadele kapsamında 16 ilçe belediyesine bugüne kadar 2,9 milyon lira nakit desteği sağlarken, tüm ilçelere maske ve dezenfektan da gönderdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk etapta merkez dışındaki 13 ilçe belediyesine pandemi mücadelesinde kullanılmak üzere 100'er bin lira kaynak aktaran Başkan Büyükkılıç, son meclis toplantısında konuyu tekrar gündeme getirerek bu kez 16 ilçe belediyesinin tamamına 100'er bin lira daha kaynak aktarılmasını sağladı.

Böylece, pandemi ile mücadelede ilçe belediyelerinin elini güçlendirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nden aktarılan nakit destek 2,9 milyon liraya ulaştı.

Büyükkılıç'ın talimatıyla maske üretimine başlayan ve bugüne kadar kent merkezinde 1 milyon 100 bin maskeyi ücretsiz dağıtan KAYMEK, ilçelere de yaklaşık 200 bin maske gönderdi.

Maskeyle birlikte virüsle mücadelede en etkili silahlardan dezenfektanın kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında ilçelere bu alanda da destek sağlandı.

Kendi laboratuvarlarında el ve ortam dezenfektanı üreten KASKİ, ilçelere bu ürünleri gönderdi.

Bugüne kadar 40 ton el dezenfektanı, 11 ton ortam dezenfektanı ve 4,5 ton kolonya üretimi gerçekleştiren KASKİ, bunun 2 tonunu ilçe belediyelerinin kullanımına verdi.