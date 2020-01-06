Büyükşehir Belediyesinden işaret dili eğitimi - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesinden işaret dili eğitimi

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Hayat Projesi' kapsamında Ömerli Devlet Hastanesi çalışanlarına işaret dili eğitimi verdi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Hayat Projesi' kapsamında Ömerli Devlet Hastanesi çalışanlarına işaret dili eğitimi verdi.


Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet Daire Başkanlığının hayata geçirdiği Engelsiz Hayat Projesi kapsamında işaret dili eğitimi vermeye başladı. Proje, Mardin genelinde işitme engeli bulunan, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerinde resmi ve özel kurumlarda eğitim, iş, sağlık, çalışma, hukuki ve benzeri durumlarda çevreleriyle engel olmadan iletişime geçebilmeleri amacıyla başlatıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde başlatılan işaret dili kursu, kurum binasında haftanın 3 günü günde 4 saat olmak üzere veriliyor. 10 hafta ve 120 saatin sonunda kurslara katılan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verileceği belirtildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, sivil toplum kuruluşu ile sağlık kurumlarından gelen talepler doğrultusunda çalışan ve gönüllülere eğitimler verdiği, bu kapsamda Ömerli Devlet Hastanesi çalışanlarına işaret dili eğitimi verildiği belirtildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan personellerin işitme engellilerin sesi olacak.


Vali Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman için dezavantajlı grupların yanında olduklarını söyledi. Yaman, "Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımız Engelsiz Hayat Projesi kapsamında hayata geçirdiği İşaret Dili Kursları ile şehir genelinde gelen talepler doğrultusunda STK ve sağlık kurumlarının çalışan ve gönüllülerine eğitimler veriyor. Amacımız, her alanda işitme ve konuşma sorunu olan bireylerimize rahat bir yaşam sunmak. Her kurumda işaret dilinden anlayan çalışan veya gönüllünün olması bu yönde engeli bulunan hemşehrimizin kendini ifade etme ve sorununun çözümü konusunda kolaylık sağlayacak. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim. Gerçekten çok anlamlı bir çalışma" dedi. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
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