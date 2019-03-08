Büyükşehir Belediyesinden Kadınlar Günü Etkinliği

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Demokrasi Meydanı
'nda yapılan programda, kentte bulunan kadın derneklerinin üyeleri el işlemeleri, sandık işlemeleri ve yiyecek stantları açtı. AK Parti
Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal
, programda yaptığı konuşmada, Kadınların bu ülkeye yüz yıllardır emek verdiğini ve ülkeyi inşa etmekte sorumluluk aldığını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç
da kadınların ailelerin çekirdeği olduğunu belirterek, "Anne
mutlu olduğunda aile mutlu olur. Aile mutlu olduğunda toplum mutlu olur. En zor şartlarda bile kadın, ailesini ayakta tutmakta gereken fedakarlığı, vefayı göstererek ailesini, yuvasını ayakta tutarak her türlü fedakarlığı göstermektedir." dedi.
Etkinliğe, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir
ve İmran Kılıç
, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör
, Kadın Platformu Başkanı Kibar Özdemir
, Kadın Kooperatifleri Başkanı Yasemin Ayranpınar ile çok sayıda vatandaş katıldı.