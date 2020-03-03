Büyükşehir Belediyesinden kadınlara 8 Mart çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinden kadınlara 8 Mart çağrısı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden kadınlara 8 Mart çağrısı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm kadınları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde mor kortejde buluşmaya çağırdı.

Büyükşehir Belediyesinden kadınlara 8 Mart çağrısı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm kadınları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde mor kortejde buluşmaya çağırdı. Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart'ta gün boyu etkinlik düzenleyecek.


Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı, 8 Mart Pazar günü saat 10.30'da Forum AVM önünde başlayacak ve Özgecan Aslan Barış Meydanında bir dizi etkinlikle gün boyu sürecek. AVM önünde toplanacak olan kadınlar, saat 11.00'de mor renkli kortejle Özgecan Aslan Barış Meydanına yürüyecek.


Özgecan Aslan Barış Meydanında sahne performanslarının yanı sıra kadınlar ve çocuklar için oyun alanları, resim ve fotoğraf sergisi, kadın emeğiyle hazırlanmış ürün stantları, enstrüman tanıtım etkinliği ve spor parkurları da yer alacak.


Hafta içerisinde kentin farklı noktalarında etkinlikler olacak


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta içerisinde kentin farklı noktalarında da etkinlikler gerçekleştirilecek. Eski Gülnar Otelinde açılan ve 15 Mart'a kadar gezilebilecek Çukurova'nın Kadınları Resim Sergisi devam ederken, 6 Mart'ta kadınlara özel "Sunturas Şelalesi Gezisi" yapılacak. Aynı gün saat 10.00'da Mersin Barosunda avukatlar Şirin Güner, Battal Gazi İnci ve Serap Anday, "Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi ile 6284 Sayılı Kadının ve İstanbul Sözleşmesi" panelinde dinleyicileri bilgilendirecek. 7 Mart günü saat 14.00'te ise Kongre ve Sergi Sarayında "Dördüncü Ay" tiyatro oyunu sahnelenecek. - MERSİN

Dünya Kadınlar Günü, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:42 Kaynak: İHA
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