Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinden Kente Mevsimlik Çiçekler

Büyükşehir Belediyesinden Kente Mevsimlik Çiçekler

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince park, kavşak ve refüjler mevsimlik çiçeklerle donatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden Kente Mevsimlik Çiçekler, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince park, kavşak ve refüjler mevsimlik çiçeklerle donatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeşilin her tonuna karşı gösterdiği hassasiyetle dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeşil alanı arttırdı.

Büyükşehir Belediyesi, ilkbahara yönelik hazırlıklar kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, şehri, çiçeklerle donattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Gaziantep Botanik Bahçesi, kent ormanları, mezarlıklar ve bazı parklara soğanlı bitkilerden menekşe, lale, sümbül ve nergisler dikti.

Doğal ve canlı renklere bürünen kent, menekşe ve sümbül koktu, lale bahçesine dönüştü.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Bahar Şenliği Projesi çerçevesinde hafta sonu 13.00-17.00 saatlerinde düzenlenecek etkinliklerle kent sakinlerini, bahara doyuracak.

Hafta içi sabah ve öğleden sonra da Gaziantepliler, Kavaklık ve Botanik Bahçesi'ndeki renkli çiçeklerin arasında sunulacak piyano etkinlikleriyle doyumsuz anlar yaşayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:27 Kaynak: AA

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel
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