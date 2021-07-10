Büyükşehir'den Kır Çiçekleri'ne 'Yaza Merhaba' Partisi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sporcu kızları, yazın gelişini 'Yaza Merhaba' partisiyle kutladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı'nın da yer aldığı etkinlikte, enstrümanlarıyla hazırladıkları müzik gösterisini de sahneleyen Kır Çiçekleri, dans gösterileriyle beğeni topladı.

Etkinlik dans gösterileri ile başladı Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla başlattığı 'Kır Çiçekleri' projesinde eğitim alan kız öğrenciler, 15 günlük ara tatile girmeden önce doyasıya eğlendi. Macit Özcan Spor Kompleksi'nde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin Loca Dans Grubu'nun sahnelediği danslarla başlayan etkinlik, Kır Çiçekleri'nin Ego Dans gösterisi ile devam etti.

Kır Çiçekleri'nin ilgi ve yeteneklerine göre öğrendiği enstrümanlarla sergilediği müzik dinletisiyle gurur dolu anlar yaşandı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı ile pasta kesen Kır Çiçekleri, daha sonra hep birlikte yemek yedi. Yazın gelişinin kutlandığı etkinlik sonrasında 15 gün ara tatile giren öğrenciler, tatili ailelerinin yanında dinlenerek geçirecek. Kır Çiçekleri tatil dönüşü kaldıkları yerden eğitim-öğretime devam edecek.

Yayın Tarihi: 10. 7. 2021 09: 30: 11