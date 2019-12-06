Büyükşehir Belediyesinden kırsal kalınmaya 97 bin fidan desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yüzde 60'ı hibe, 65 bin zeytin, 32 bin ceviz fidesi dağıtılıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) önünde gerçekleştirilen törende, kırsal kalkınmayı desteklemek adına yürüttükleri bu hizmetlerde geri dönüşten mutlu olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin görevlerinden birisinin de kırsal kalkınmayı desteklemek olduğunu dile getiren Güngör, "Yerel kalkınmanın bir ayağı da kırsal kalkınmadır. Burada da çiftçilerimiz ana hedeftir. Bu projeyi Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi Kanunu çıktığında o kanuna bir madde daha eklendi ve tarım ve hayvancılığa destek verebilme görevi büyükşehirlere verildi." dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 185 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Güngör, şuana kadar 185 bin fidan dağıtımı yapıldığını, bu dönem de 65 bin zeytin ve 32 bin civarında da zeytin fidesi olmak üzere yaklaşık yüz bin fidan dağıtıldığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın tarımsal alanda önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Güngör, şunları kaydetti:

"Kendi kendine yeten bir şehir değil, ürettiğini satabilen bir potansiyele sahibiz. Dünyanın birçok yerinde olmayan çeşitte tarım ürününe sahibiz. Rabbim bu manada bize çok büyük bir imkan vermiş. Örtü altı yetiştiriciliği alanında da son yıllarda önemli bir aşamaya geldik. Hem Tarım ve Orman Bakanlığımız, hem il teşkilatımız, hem de belediyemiz sizlere elimizden gelen desteği sunuyoruz. Bu arada çiftçilerimizin dağıttığımız fidanların bakım ve yetiştirme çalışmalarını yaparak onları büyütmesi ve ürün alması da ayrıca bizi mutlu etmiştir. Bu vesile ile tüm çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, KSÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Gençoğlan, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdulkadir Aslan, Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü ile diğer ilgililerin katıldığı programda, çiftçilere ceviz ve zeytin fidanlarının dağıtımı gerçekleştirildi.