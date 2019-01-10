Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa

Antalya
Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Okullar Ligi'ne, 5 yılda 22 bin 770 öğrenci katıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bin 320 öğrencinin katılımıyla başlayan lig, 2018-2019 sezonunda 8 bin öğrencinin katılımıyla devam ediyor.
Belediyenin gençleri spora teşvik etmek, amatör yetenekleri
keşfederek spor alt yapısına kazandırmak amacıyla 2014 yılında başlattığı Okullar Ligi, gençlerin yeteneklerini sergilediği bir alana dönüştü.
Türel, bir televizyon programının konuğu oldu
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Menderes Türel
, katıldığı bir televizyon programında, projelerle ilgili soruları yanıtladı.
Türel, kent gündeminin ele
alındığı programda, hizmetlerini ve yapacağı projeleri anlattı.
Antalya'nın dünyada en çok
konaklamalı turist
ağırlayan üçüncü kent olduğunu belirten Türel, bu yılın rezervasyon rakamlarına bakıldığında daha yukarılara taşıyabilecek potansiyelin olduğunu kaydetti.
Kentin, arıtma, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj kanalı gibi çalışmalarla, alt yapısını
sorun olmaktan kurtarmış bir kent haline geldiğini vurgulayan Türel, birkaç hafta önce
kente yüksek miktarda yağış düştüğünü, sorunsuz atlattığını aktardı.
Yeni projelerle turizmi şehre çekebilecek adımlar attıklarını ifade eden Türel, uzun süredir üzerinde çalıştıkları sinema stüdyolarını Boğaçayı Projesinin 3. Etabı olarak düşündüklerini dile getirdi.
Antalya'nın bir spor kenti olması için önemli yatırımlara imza attıklarına değinen Türel, Antalya'nın süper ligde iki takımının olmasının bir tesadüf olmadığını kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Antalyaspor
Tesislerinin aynısını Alanyaspor
'a yaptıklarını ifade eden Türel, Antalyaspor'un önemli futbolcularını satmasına rağmen, Süper Lig'de üst sıraları zorlayan bir takım haline geldiğini vurguladı.