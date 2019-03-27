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Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa

1 saat önce

Antalya Bilim ve Sanat Merkezince (BİLSEM) yürütülen "Ecogeeks İn Action" projesi kapsamında yabancı öğrenci ve öğretmenler büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa, System.String[]
Antalya Bilim ve Sanat Merkezince (BİLSEM) yürütülen "Ecogeeks İn Action" projesi kapsamında yabancı öğrenci ve öğretmenler büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

Türkiye Ulusal Ajansı'nın hibe desteğiyle yürütülen ve BİLSEM işbirliğiyle hayata geçirilen "Ecogeeks İn Action" proje kasamında Büyükşehir belediyesini ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenler, ekolojik yaşamın, insan yaşamına önemi üzerine eğitim salonunda bir seminer düzenledi.

Toplantıya, Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alperen Erkazancı katıldı.

"Ekoloji Kurtları" adı verilen öğrencilerin katıldığı toplantıda, belediyenin çevresel yatırımları anlatıldı.

Ziyaretçilere Antalya'nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine adaptasyonu, ekoloji, geri dönüşüm, katı atık ve biyoçeşitlilik gibi konularda bilgi verildi.

Büyükşehir, Çığırgan köprüsünü yeniden kullanıma açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesince sel afetinde yıkılan Serik Gebiz Mahallesi'ndeki Çığırgan köprüsü yeniden inşa edilerek trafiğe açıldı.

Ekipler, Gebiz, Hacıosmanlar ve Haskızılören mahalleleri grup yolundaki 200 metre uzunluğundaki Çığırgan köprüsünde kutu menfezler kullandı.

ASAT'tan Kaş'a 60 milyon lira içme suyu yatırımı

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Kaş'ın içme suyu sorunu Gömbe'den getirilen suyla çözüldü.

Kaş genelini sağlıklı içme suyuyla buluşturmayı hedefleyen ASAT Genel Müdürlüğü, yaklaşık 60 milyon lira yatırım bedeliyle Kaş merkez ve mahallelerde içme suyu hatlarında yenileme ve iyileştirme çalışması yaptı.

Kaş Gömbe kaynağı içme suyu hatlarıyla merkez, Kalkan, Saklıkent, Gömbe, Yeşilbarak, Yaylakılıçlı, Akçay, Sütleğen, Beldibi, Sinekçi, Gürsu, Dere, Pınarbaşı, Belenli, Bayındır, Sahilkılıçlı, Boğazcık, Kozağacı, Aklar, Camızlar ve Ağullu mahalleri ile İslamlar, Karadağ, Dirgenler, Kasaba Mahallelerinin içme suyu problemi çözüme kavuştu.

Proje kapsamında evsel bağlantılar dahil toplamda 190 kilometre uzunluğunda imalat yapıldı. 26 adet içme suyu deposu da yapılarak adil su dağıtımı sağlandı.

Büyükşehir'den kanatlı hayvanlara 300 bin doz aşı

Antalya Büyükşehir Belediyesince, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle kent genelinde kanatlı hayvanlara yönelik aşı seferberliği başlatıldı.

'Newcastle Aşılama Programı' kapsamında ilk aşılama Döşemealtı ilçesi Kevşirler Mahallesi'nde yapılırken, aşılama çalışması kapsamında 300 bin doz aşı kullanılacağı belirtildi.

Aşılama çalışmasına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Bedrullah Erçin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen katıldı.

Çalışmalar kapsamında, kırsalda bulunan
vatandaşlara ait zati ihtiyaç amaçlı kanatlı hayvanların sağlıkları korunarak, insan
beslenmesinde önemli bir yeri olan günlük protein ihtiyacına katkıda bulunmak hedefleniyor.

Hastalıkla mücadele konusunda Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket ettiklerini anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yapılan protokol kapsamında 'Newcastle aşı kampanyası' başlattıklarını, sağlıklı kanatlı hayvan yetiştirilmesine ön tedbirler almak için yaklaşık 300 bin dozluk aşı uygulayacaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Sekreter, Antalya, Güncel
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