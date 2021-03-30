Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesince üretimde kaliteyi ve verimi arttırmak için çiftçilere meyve ağaçlarını budama eğitimi verildi.

Proje kapsamında bugüne kadar Korkuteli, Akseki, Alanya, Elmalı, Kumluca, Kemer ve Demre'deki 14 farklı mahallede uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

İki ayda 7 ilçede 732 çiftçiye eğitim verildi.

Korkuteli'nde içme suyu hattı boruları yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi'nde yol çalışması yapılacak sokaklarda eskiyen içme suyu hatlarını yeniledi.

Çalışma kapsamında toplam 1150 metrelik içme suyu hattı boruları değiştirildi.

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'den Büyükşehire ziyaret

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'i ziyaret etti.

Ziyarette iş birliği fırsatları ele alındı.

Antalya'da bulunmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Büyükelçi Nunez, Antalya ile Küba arasında sağlık, tarım ve turizm sektörlerinde iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

Antalya ile Küba arasındaki ilişkileri geliştirmek ve iş birliği alanlarını araştırmak üzere kente geldiğini ifade eden Büyükelçi Nunez, özellikle sağlık turizmi alanında çalışmalar yapılabileceğini kaydetti.

Tuncer de Türk halkının Küba'ya sempati duyduğunu ifade ederek, "Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Küba'da bir büstünün bulunmasından dolayı gurur duyuyoruz. Türkiye ile Küba arasında dostluk ilişkilerine önem veriyoruz. İlişkileri geliştirmek için her türlü katkıyı sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.???????