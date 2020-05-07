Büyükşehir Belediyesinden kuaför ve berberlere hijyen desteği - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve 11 Mayıs'ta açılacak berber ile kuaförlere, dezenfektan desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 11 Mayıs'ta açılacak olan berber ve kuaförlere dezenfekte ve ilaçlama konusunda destek olduklarını belirtti.

İşletmelere sağlık setinin de dağıtılacağını aktaran Şahin, "Kuaförlerimizin ve berberlerimizin dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başladık. Hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Ayrıca bütün berberlerimize daha sağlıklı koşullarda hizmet vermesi için bir sağlık seti, riski en aza indirmek için oluşturduk ve dağıtımını hızlı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz." ifadesini kullandı.