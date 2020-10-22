Büyükşehir Belediyesinden Kumluca ve Konyaaltında çalışma - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kumluca ve Konyaaltı ilçelerinde çalışma yapıldı.
Belediyesi ekiplerince, etkili olan fırtınada minaresi yıkılan Kum Mahallesi'ndeki Kabaarmut Camisi'nde moloz temizleme çalışması gerçekleştirildi.
Ekipler, hortum nedeniyle Kum Mahallesi'ndeki Barbaros İlkokulunun bahçesindeki devrilen ağaçları kaldırdı.
Konyaaltı varyanttan Boğaçayı'na kadar olan sahil bölümünde yürütülen çalışmalarda kuruyan, kırılma tehlikesi bulunan ağaçların dalları budandı, bakımı gerçekleştirdi.
Öte yandan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından da evleri zarar görenlere gıda yardımı yapıldı.
- Kaynak: AA
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