Büyükşehir Belediyesinden Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların sorunsuz ve huzurlu bir bayram geçirmesi için kavşaklar ve parklarda çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent genelinde bulunan kavşak, refüj ve parklarda yabani ot temizleme ile çiçek ekimi gerçekleştiriliyor.

Bu arada, Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmesi için 12 mezarlıkta bakım ve onarım çalışması yapıldı.