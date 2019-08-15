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Büyükşehir Belediyesinden Kurban Bayramı'nda yoğun mesai

36 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda yoğun mesai yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden Kurban Bayramı'nda yoğun mesai, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda yoğun mesai yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Et Kontrol Merkezinde görevli uzman veteriner tarafından kurban etlerinden şüphe duyan 5 vatandaşın etleri incelendi.
Teknik inceleme sonucunda 2 koyundan çıkan etin yenilemeyeceği raporlanarak, imha edildi.
Kurulan drone destekli "Kurban Yakalama Timi" bayram boyunca Karşıyaka, Şirinevler, Düztepe, Hoşgör ve Sinan mahalle ve semtlerinde vatandaşların elinden kaçan 10 büyükbaş hayvanı yakalayarak sahiplerine teslim etti.
Nizip mezbahasında veteriner gözetiminde, hijyenik ortamda 90 büyükbaş, 50 küçükbaş hayvanın kesimi gerçekleştirildi.
Mezbahaya gelen vatandaşlara, kurulan çadırlarda çay kahve ikramı yapıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:17 Kaynak: AA
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