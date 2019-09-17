Büyükşehir Belediyesinden Manyaslı çiftçilere yemlik tohum desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Manyas Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan yemlik tohum projesine maddi destek sağladı.

Belediye Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen reygrass otu (süt otu) tanıtımı ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında, Manyas'taki kırsal mahalle çiftçilerine süt otu tohumu dağıtıldı.

900 kilogram yemlik tohum desteğinden onar dekara ekim yapmayı planlayan 15 çiftçi yararlandı.

Dağıtımda hazır bulunan Manyas Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kaplan ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Bilen Olcay, süt otu tohum maliyetinin 18 bin lira olduğunu, bu bedelin yarısını çiftçilerin, diğer yarısını Büyükşehir Belediyesinin karşıladığını duyurdu.