Büyükşehir Belediyesinden maske, mesafe ve hijyen denetimi - Son Dakika

Diyarbakır'da maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın maske takma zorunluluğu ile ilgili yayınladığı genelgenin ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,maske takma zorunluluğuna uymayanları uyarmak ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulamak için denetimlere başladı.

Merkez Sur ilçesindeki Hasan Paşa Hanı ile Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde denetim yapan ekipler, işyerlerinin uyması gereken hijyen kurallarını uygulayıp uygulamadığını kontrol etti.

Ekiplerin maske, mesafe ve hijyen denetiminden duyduğu memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, denetim arttırılmasını istedi.