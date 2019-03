Büyükşehir Belediyesinden Memur Alımına Şeffaflık Açıklaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye bünyesine alınacak olan 387 memur alımı ilanı ile ilgili açıklama yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli iş kollarında istihdam edilmek üzere başvuruları devam eden memur alımları ile ilgili başkanlık katında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, 387 memur alımında her kademenin şeffaflık içerisinde yapıldığını söyledi. Yapılacak sınavın açık, şeffaf, liyakat ve hakkaniyet ölçülerinde sonuçlandırılacağını dile getiren Eryılmaz, yapılabilecek her türlü söylemi gerçek dışı ve art niyetli olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Eryılmaz, "Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizde bin 713 memur çalıştırılabilecektir. Belediyemizde bugün itibariyle 553 memur çalışmaktadır. Boş bulunan memur kadro sayısı bin 160 olup, bu kadrolardan 387 adet muhtelif ünvanlı kadro için memur alımı yapılmasına karar verilmiştir. Memur alımı yapıldıktan sonra geriye 773 adet boş memur kadrosu kalmaktadır. Belediyemizde boş bulunan 387 adet muhtelif ünvanlı kadroya memur alımı yapılmasına yönelik olarak sınav yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 24 Ocak 2019 tarihi itibariyle 'Olur' alınmıştır. Yapılacak olan sınavımızda mevzuat gereği 2018 yılı KPSS puanı esas alınmıştır. Sınav için ilana 20 Şubat 2019 tarihinde çıkılmış, ilan metni belediyemiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu aşamadan sonra, her bir değişik ünvanlı memur kadrosu için yapılacak müracaatlar KPSS puanı en yukarıda başlamak üzere sıralanacaktır. Sınavın taban puanı 60'tır. Alım yapılacak kadrolar için unvanına göre KPSS puan türü belirlenmiştir. KPSS Puanına göre mülakata hak kazanan adaylar ve puanları Belediyemizin internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların KPSS puanları dışında hiçbir etken ve kriter bulunmamaktadır. Dolayısıyla adayla daha önce aldıkları KPSS puanıyla birbirlerini elemektedirler. Buna müdahale hiçbir şekilde mümkün değildir. Mülakatta da adayların sorulara verecekleri cevaplar ile mesleki bilgi ve becerileri değerlendirilecektir. Sonuç olarak yapılacak sınav; açık, şeffaf, liyakat ve hakkaniyet ölçülerinde sonuçlandırılacaktır. Bunun dışın yapılabilecek her türlü söylemi gerçek dışı ve art niyetli olarak değerlendiriyoruz. Adaylar ve kamuoyunun, bizim yapacağımız açıklama ve değerlendirmeler dışında, hiçbir söyleme itibar etmemelerini istirham ediyor, tüm adaylara başarılar diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

