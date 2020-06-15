Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz

Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz -Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına hediyeler ve gezinti aracı ile...

Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz

-Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına hediyeler ve gezinti aracı ile güzel bir gün yaşattı

MERSİN - Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına hediyeler ve gezinti aracı ile güzel bir gün yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında hafta boyu bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Silifke'den Tarsus'a kadar 5 farklı noktada, farklı sosyoekonomik yapılardaki çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesi Kültür Park içerisindeki etkinlik merkezinde 250 çocuğu misafir etti. Çocuklara Survivor yarışı, montessori, masal anlatımı, pastel boya çalışması, çocuk zumbası ve sandalye oyunu etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliklerin bir diğer adresi merkez Mezitli ilçesi Kültür Park içerisindeki Halk Sanat Atölyesi oldu. Burada, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunun katkılarıyla 29 çocukla birlikte taş boyama, ip baskısı, origami, yaprak baskı ile imgesel çalışma, hikaye ve resim etkinlikleri gerçekleşti. Silifke ilçesi Çavuşbucağı'nda çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret eden Büyükşehir ekipleri, çocuklara 50 koli süt, şeker ve çikolata hediye etti. Etkinlikler, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesinde de sürdürüldü.

Çocukların şaşkınlığı sevince dönüştü

Tarsus ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Kelahmet Mahallesinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da Büyükşehir Belediyesinin sürpriziyle sevindi. Büyükşehir, tarım işçilerinin çocuklarının yaşadıkları bölgelere gezinti aracı ile sürpriz hediyeler götürdü. Balonlarla süslenen ve şarkılar çalan akülü gezinti aracını gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Büyükşehir ekipleri, çocuklara süt, çikolata, şeker ve balon hediye ederken, gezinti aracıyla da tur atmanın mutluluğunu yaşattı.

"Onları mutlu etmek istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, zor şartlar altında yaşayan çocuklarda farklı bir hatıra bırakmayı amaçladıklarını belirterek, "Çocukları neşelendirecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Sanatsal ve eğitici etkinlikler yapıyoruz. Bugün çocukları bir araçla gezdirdik, onlara balonlar verdik, müzik açtık. Yaşadıkları standart günden çok farklı bir hatıra oluşturmaya çalışıyoruz. Aracımız bugün hizmete girdi. Bize Tarsus Doğa Parkından hediye geldi. Kırsal bölgeye getirip balonlarla süsledik, çocukları onunla gezdiriyoruz. Çok şaşırdılar. Burası göç almış bir yer. Önce korktular, 'Ne oluyor, mahallenin dışına mı götüreceksiniz, nereye götüreceksiniz' dediler. Ama ondan sonra binmek için araca akın ettiler" dedi.

Tarım işçilerinin yaşadıkları bölgelerde kreş olmadığı için çocuklarını beraberlerinde tarlaya götürmek zorunda kaldıklarını belirten Dokucu, "Umarım öyle bir döneme gireriz ki, artık çocuk ve işçilik kelimesi aynı cümlede kullanılmaz" diye konuştu

"Bu çocuklar, hayatlarında hiç böyle bir şey yaşamamış"

Tarsus Kelahmet Mahallesi Muhtarı Turhan Turaç ise yaklaşık bin kişilik nüfusa sahip mahallede, mevsimlik tarım işçilerinin sebze üretiminde önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin çocuklara, çocuk olduklarını yeniden hatırlattığını, çocukların yüzündeki mutlulukla da ailelerde farkındalık oluşturduğunu belirten Turaç, "Tabi çadırda yaşamak zor. Ama insanlar, alıştığı ve başka imkanları olmadığı için mecburen bu şekilde hayatlarını sürdürüyor. Böyle bir etkinlik yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanıma şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Çocukların hepsi gayet mutlu. Farklı bir dilde konuştukları için ben anlıyorum. Bu etkinliğin tekrar olmasını istiyorlar. Çünkü bu çocuklar hayatlarında hiç böyle bir şey yaşamamış" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz - Son Dakika

Son Dakika

Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler         
00:20
Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı         
00:15
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı         
23:57
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum         
23:52
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı         
23:37
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı         
23:32
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı         
23:18
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti         
23:16
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti         
22:57
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu         
22:57
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül         
22:54
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı         
22:52
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi         
22:42
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı         
22:39
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak         
22:37
Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı         
22:20
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor         
22:15
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp         
22:12
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı         
22:02
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu         
22:01
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu         
21:50
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı         
21:49
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz         
21:39
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti         
21:29
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi         
20:46
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık         
20:42
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı         
20:39
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi         
20:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 00:30:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]