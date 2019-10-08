Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinden Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na yeni çehre
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinden Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na yeni çehre

Büyükşehir Belediyesinden Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na yeni çehre

44 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nı düzenleyerek yeni görünümüne kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na yeni çehre, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nı düzenleyerek yeni görünümüne kavuşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin İstasyon Caddesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nın düzenlenerek yeni görünümüne kavuşturduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'daki yeşil alan, millet bahçesi, park ve mesire alanlarına sürekli yenilerini eklediklerini belirtti.

Otantik mimarisiyle dikkati çeken parkta bir dizi yenileme çalışması yaptıklarını aktaran Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz sezonunun çok kısa sürdüğü Erzurum'da, halkımızın istifadesine sunabileceğimiz yeşil alanlar, millet bahçeleri ve parklarla ilgili daha fazla alternatif ortaya koymak için çalışıyoruz. Bir yandan yeni yaşam alanları oluşturuyor diğer yandan mevcut olanları da vatandaşlarımızın beklentilerine uygun hale getiriyoruz. 4 dönümlük alanda kurulan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'mızı yeni görünüme kavuşturduk. Parkımız bundan böyle çok daha nitelikli ve işlevsel olacak. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun."

Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:54 Kaynak: AA
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