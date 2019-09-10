Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinden öğrenci servislerine sıkı denetim
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir Belediyesinden öğrenci servislerine sıkı denetim

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin daha güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerini yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden öğrenci servislerine sıkı denetim, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Denetleme Ekipleri tarafından, öğrenci servisleri hem okul giriş ve çıkışlarında hem de seyir halinde iken durdurularak yönetmelikte belirtilen kurallara uyup uymadıkları denetlenmektedir.

Yapılan denetimlerde öğrenci servis hizmeti veren araçların işletme ruhsatı ile yetki belgelerinin olup olmadığının yanı sıra S Plaka Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygunluğu, taşıması gereken öğrenci sayısına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için bütün ayrıntıların incelendiği denetimler çerçevesinde, UKOME kararlarına aykırı hareket edenler ile yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olmayan ve uymayan araç sahiplerine gerekli uyarılar yapılarak okul taşımacılığında disiplinli ve konforlu bir ulaşım sağlanmaya çalışılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ekipleri okul servis araçlarının kontrollerine, eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:39 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya liderlerine anlamlı çağrı! Okul çantaları 'mezar' oldu
Okul servisi denetimlerinde aranan 946 kişi yakalandı Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok Kübra öğretmeni öldüren eski eşi: Onu hala çok seviyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:23:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinden öğrenci servislerine sıkı denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]