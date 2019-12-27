Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma merkezi kurdu.

Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma merkezi kurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın "150. Yılda 150 Proje" adı altında açıkladığı projelerden birisi daha hayata geçiyor.

Öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacak çamaşır yıkama ve kurutma merkezi, Erciyes Üniversitesi yerleşkesi karşısında hizmet verecek.

Büyükkılıç, kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak ve Erciyes Üniversitesi karşısındaki KAYMEK Akademi ile Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın bulunduğu hizmet binası içinde yer alan merkezi inceledi.

Merkezin ücretsiz hizmet vereceğini belirten Büyükkılıç, "Öğrencilerimiz buraya gelerek çamaşırlarını yıkatıp kurutabilecek. Tüm öğrencilerimiz bu imkandan ücretsiz faydalanabilecek. Hizmetimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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