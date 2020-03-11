Büyükşehir Belediyesinden okullara dezenfekte çalışması - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesinden okullara dezenfekte çalışması

6 saat önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda şehir genelindeki okul ve toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına hız verildi.

Büyükşehir Belediyesinden okullara dezenfekte çalışması, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda şehir genelindeki okul ve toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına hız verildi.


Mardin Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlık Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda şehir genelindeki okullarda dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde bulunan tüm okullar ve toplu kullanım alanlarında, zararlı bakteriler, haşere, bakteri, mantar ve mikroplara karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına hızla sürdürüyor. Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelinde bin 200 okulda öğrencilerin sıklıkla kullandığı mekanlar, kapı, pencereler ve korkulukları dezenfekte ediyor.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, toplu kullanım alanlarında olduğu gibi bir müddet önce okullarda başladıkları dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. Normal şartlar altında yılda iki defa tüm okullarda dezenfekte çalışması yaptıklarını ifade eden Vali Yaman, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde düzenli bir şekilde salgın öncesi de dezenfekte çalışmalarını yapıyorduk. Koronavirüsün dünyada baş göstermesinden hemen sonra özellikle toplu taşıma araçları, vatandaşların toplu olarak kullandıkları alanları dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyordu. Bu konu üzerinde hassas bir şekilde durarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.


Bugün en az 100 okulda dezenfekte çalışması yaptıklarını aktaran Vali Yaman, "Dezenfekte çalışmalarında kullandığımız ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının onayladığı ilaçlar. Toplu kullanım alanları da yapıldığı gibi okullarımızda zararlı bakteriler, haşere, mantar ve mikroplara karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına hızla sürdürüyoruz. Öğrencilerin sıklıkla kullandığı mekanlar, lavabolar, kapı, pencereler dezenfekte ediliyor" diye konuştu. - MARDİN

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:55 Kaynak: İHA
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