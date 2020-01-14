Büyükşehir Belediyesinden ölçü ve tartı aletleri uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinden ölçü ve tartı aletleri uyarısı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden ölçü ve tartı aletleri uyarısı

11 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ölçü ver tartı aletlerinin periyodik muayenesi için beyanname verme süresinin 28 Şubat'ta son bulacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden ölçü ve tartı aletleri uyarısı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ölçü ver tartı aletlerinin periyodik muayenesi için beyanname verme süresinin 28 Şubat'ta son bulacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ölçüler ve Ayarlar Kanunu'na göre, kişilerin, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaat beyannamesini 28 Şubat 2020 tarihine kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ölçü ve Ayar Grup Merkezi'nden veya e-devlet üzerinden iletmemesi halinde yasal süreç başlatılacak.

Ölçüler ve Ayarlar Kanunu'nda yer alan kuralları işletmecilerin yerine getirmemesi durumunda 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu uyarınca, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerini kullanan kişilere 613 liradan 12 bin 258 liraya kadar idari para cezası verilecek, ölçü aletlerine el konacak.

Öte yandan, damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkilerde kullananlar, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırken, ayarın doğru olmadığını bildiği halde aletle ölçü yapan ve bu doğrultuda haksız menfaat temin edenler, Türk Ceza Kanunu'nun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre yargılanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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