Büyükşehir Belediyesinden Posta Pulu
10 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımına katkı sağlamak için posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırdı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımına katkı sağlamak için posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırdı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla vatandaşlara posta yoluyla gönderilen tebligat ve kutlamalara yapıştırılmak üzere özel posta pulu bastırdı. PTT Diyarbakır Başmüdürü Mevlüt Demirkıran, Başkan Atilla'yı makamında ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ile tarihi On Gözlü köprünün görsellerinin yer aldığı pulları takdim etti.
Başkan Atilla, "Tarihi yapılarımız, Diyarbakır'ımıza kazandırdığımız eserlerimiz ve çalışmalarımız PTT ile yaptığımız anlaşmayla ülkemizin dört bir yanında tanıtılacak" dedi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:19 Kaynak: İHA
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