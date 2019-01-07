Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinden Posta Pulu

Büyükşehir Belediyesinden Posta Pulu

10 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımına katkı sağlamak için posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırdı.

Büyükşehir Belediyesinden Posta Pulu, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımına katkı sağlamak için posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla vatandaşlara posta yoluyla gönderilen tebligat ve kutlamalara yapıştırılmak üzere özel posta pulu bastırdı. PTT Diyarbakır Başmüdürü Mevlüt Demirkıran, Başkan Atilla'yı makamında ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ile tarihi On Gözlü köprünün görsellerinin yer aldığı pulları takdim etti.

Başkan Atilla, "Tarihi yapılarımız, Diyarbakır'ımıza kazandırdığımız eserlerimiz ve çalışmalarımız PTT ile yaptığımız anlaşmayla ülkemizin dört bir yanında tanıtılacak" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

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