Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinden "Proje İstek Hattı"

Büyükşehir Belediyesinden "Proje İstek Hattı"

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince vatandaşlar için "Proje İstek Hattı" oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince vatandaşlar için "Proje İstek Hattı" oluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "kenti hep birlikte, hep beraber yönetme" anlayışıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Whatsapp uygulaması üzerinden vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunacak.

Belediyenin "05383202727" numaralı "Proje İstek Hattı'na ulaşan vatandaşlar, fikirlerini ve taleplerini iletebilecek.

Vatandaşlardan gelen öneriler raporlanarak Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e sunulacak.

Vatandaşın isteklerini, projelerini rahat bir biçimde dile getirebilmesi için Whatsapp hattı oluşturan Başkan Şahin ve ekibi, Türkiye'ye örnek olacak projelerle kenti güzelleştirecek.

Uygulama sayesinde bürokratik sürece takılmayan vatandaşlar, taleplerini rahatlıkla anlatacak.

"Yeter ki sen iste" sloganıyla başlatılan çalışmayla Gaziantepliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e sesini kolaylıkla duyurabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:27 Kaynak: AA

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