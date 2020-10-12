Büyükşehir Belediyesinden "Psikososyal Destek Hattı" ile öğrenci ve velilere destek - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim sisteminde yaşanan değişiklerle ilgili Psikososyal Destek Hattı ile öğrenci ve velilere destek sağlıyor.

Pandemi sürecinde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı dönemde vatandaşlara psikolojik destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM), şimdi de rotayı öğrenci ve velilere çevirdi.

BADEM bünyesindeki 0224 716 30 67 numaralı Psikososyal Destek Hattı, alanlarında uzman 7 psikolog eşliğinde öğrenci ve velilerin yaşadıkları sıkıntılara çözüm üretiyor.

Salgın nedeniyle maske, mesafe, temizlik önlemlerinin alındığı merkezde, yüz yüze görüşmek isteyen vatandaşların ateşleri ölçülerek sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları sağlanıyor.