Büyükşehir Belediyesinden sağlık turizmi bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesinden sağlık turizmi bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden sağlık turizmi bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ'nin koordinesinde sürdürülen sağlık turizmi çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden sağlık turizmi bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ'nin koordinesinde sürdürülen sağlık turizmi çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından eğitim yapıldı.

Toplantıda konuşan Anadolu Sağlık Turizmi Derneği (ASTUDER) Başkan Yardımcısı Ergün Sezer, Kayseri'de sağlık turizmi açısından çok önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Sezer, ilk kez Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin Türkiye'de bir çalıştaya paydaş olduğunu kaydetti.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı
Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Rusya'ya kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 17:51:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesinden sağlık turizmi bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]