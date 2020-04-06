Büyükşehir Belediyesinden seyyar satıcılara gıda desteği - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesinden seyyar satıcılara gıda desteği

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrısı yaptığı sahilde izinli olarak satış yapan seyyar satıcılara destek oldu.

Büyükşehir Belediyesinden seyyar satıcılara gıda desteği, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrısı yaptığı sahilde izinli olarak satış yapan seyyar satıcılara destek oldu. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çağrıya uyarak seyyar araçlarını kızağa çeken satıcıların evlerine gıda ve sağlık paketi ile süt götürdü.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüsle mücadele sürecinde evlerine kapanan 50 seyyar satıcıya, ekonomik zorluklar nedeniyle mağdur olmamaları için 15 farklı gıda malzemesinin yer aldığı toplam 50 gıda kolisi, 50 sağlık paketi ve çocukları için toplam 100 kutu süt ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, seyyar satıcıların evlerine tek tek giderek paketleri teslim etti.


Büyükşehir'in seyyar satıcılar için geliştirdiği projenin ilk ayağı sahilde uygulanmıştı


Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda kentteki seyyar satıcılar için geliştirdiği projenin ilk ayağını sahil şeridinde uygulamıştı. Sahil şeridinde dağınık biçimde satış yapan seyyar satıcılar, kayıt altına alınarak, tek tip bir görünüme kavuşturulmuştu. İlk etapta 25 seyyar satıcıyla başlayan çalışma kapsamında seyyar satıcıların tek tip araç ve kıyafetlerinin standartlarını belirleyen Büyükşehir Belediyesi, vergi mükellefi olarak hijyenik ve modern şartlarda satış yapmalarının önünü açmıştı. Projenin ikinci etabında 25 seyyar satıcı daha kayıt altına alındı. Eğitimlerini tamamlayan seyyar satıcıların tek tip araç ve kıyafetleri ile işlerinin başına geçeceği süreçte, korona virüsün Türkiye'yi de etkisi altına aldığı açıklandı.


"Seyyar faaliyet gösteren vatandaşlarımıza evden çıkmamalarını söyledik"


Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetleme Zabıta Şube Müdür Vekili Sadık Uysal, projenin hem seyyar satıcılara hem de kendilerinden alışveriş yapan vatandaşlara yönelik olumlu yansımaları olduğunu belirtti. Kayıtlı seyyar satıcıları yaşanan zorlu süreçte yalnız bırakmadıklarını söyleyen Uysal, "Biz bu projeden yararlanan, izin çerçevesinde seyyar faaliyet gösteren vatandaşlarımıza korona virüsten kaynaklı evden çıkmamalarını söyledik. Onlar da bu süreçte hiçbir sorun çıkarmadı. Ama zamanla doğal olarak geçim darlığına düşülüyor. Dolayısıyla vatandaşlarımıza verilen gıda yardımının proje kapsamında bulunan seyyar satıcılara da verilmesi doğrultusunda görüşmelerimiz oldu. Uygun görüldü, gıda dağıtımı da şu anda yapılıyor" diye konuştu.


"Çok güzel bir çalışmayla karşılaştık"


Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Aslan da kendisinin de 25 yıl sahilde seyyar satıcılık yaptığını söyledi. Proje ile rahat bir nefes aldıklarını ifade eden Aslan, korona virüs salgını sürecinde de seyyar satıcıların Büyükşehir Belediyesinin desteğini hissettiklerini söyledi. Seyyar satıcıların bu süreçte sıkıntılarla karşılaştıklarını vurgulayan Aslan, Büyükşehir'e taleplerini ilettiklerini belirterek, "Burada çok güzel bir çalışmayla karşılaştık. Birlikte ev ev geziyoruz" dedi.


"Sağ olsunlar, bize yardımcı oluyorlar"


Sahilde izinli olarak satış yapan Muhammet Reşit Altundaş ise yaşanan süreçte satışlarında düşüş olduğunu söyledi. Büyükşehir'in desteğinin zor bir dönemde kendilerine nefes verdiğini ifade eden Altundaş, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin bize sahilde seyyar satıcılıkla ilgili sunmuş olduğu proje kapsamı içerisindeyiz. Şu sıralar zaten işe çıkamıyoruz. Mesire alanlarına falan da kısıtlama geldi. Çalışamadığımız için biz de evde kalıyoruz. Sağ olsunlar, bize yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:02 Kaynak: İHA

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