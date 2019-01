Büyükşehir Belediyesinden "Sıfır Atık Projesi"Ne Destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Naylon poşetlerle ilgili mesele para meselesi değil. Tamamen çevre meselesi. Naylon erimeyen, yok olmayan, her şeyi kirleten ham madde. İnsan ömründen daha fazla yaşama ömrü var. Naylon alışkanlığını değiştirmemiz gerekiyor." dedi.



Şahin, bir markette düzenlenen bez torba dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, çevrenin korunması gerektiğini belirterek, ellerinden geldiğince projeye destek olacaklarını söyledi.



Sıfır atıkla ilgili Avrupa'da 50 yıldır çalışmalar yapıldığını anımsatan Şahin, "Toprağı, suyu, sağlığımızı korumamız lazım. Her şey bize emanet. Dünya bize emanet. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için çalışmamız lazım." dedi.



Sıfır Atık Projesi'ni en iyi uygulayan şehirlerden biri olduklarını vurgulayan Şahin, kağıdı, camı, organiği birbirinden ayırarak ekonomik kazanımlar sağladıklarını belirtti.



Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da hükümetin başlattığı çalışmanın tüm Türkiye'de uygulanması gerektiğine dikkati çeken Şahin, şunları söyledi:



"Naylon poşetlerle ilgili mesele para meselesi değil. Tamamen çevre meselesi. Naylon erimeyen, yok olmayan, her şeyi kirleten ham madde. İnsan ömründen daha fazla yaşama ömrü var. Naylon alışkanlığını değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de alternatif üretmememiz gerekir. Halkımız da üç gündür naylon poşet kullanmamak için büyük gayretler gösteriyor. Biz de bugün bez torba dağıtımının başlangıcını yapıyoruz. Eskiden file torbalar olurdu. Bu bir nevi öze dönüş, çevre, ekonomi projesi oldu. Gaziantep olarak bu kampanyanın arkasındayız. Halkımız bu bez torbaları güle güle kullansın."



Şahin, daha sonra Emek Halk Pazarı'nda esnafla bir araya gelerek, vatandaşlara bez torba dağıttı.

