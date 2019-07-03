Son Dakika Haberleri: Büyükşehir belediyesinden sokak hayvanlarına yardım eli
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir belediyesinden sokak hayvanlarına yardım eli

1 saat önce

Hava sıcaklıkları nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesince sokak hayvanlarına yönelik bir dizi çalışma yapıldı.

Büyükşehir belediyesinden sokak hayvanlarına yardım eli, System.String[]
Hava sıcaklıkları nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesince sokak hayvanlarına yönelik bir dizi çalışma yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, artan sıcak havalarda su ve yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını unutmayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayat Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kedi, köpek ve kuşların barınaklarını boş bırakmıyor.
Daha önce hayata geçirdiği kedi ve köpek besleme merkezlerini sıcak havalarda da sık sık kontrol ederek su ve yemlerini eksik etmeyen Doğal Hayat Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Nizip, Yavuzeli, Nurdağı, İslahiye, Araban, Oğuzeli, Karkamış ve şehrin muhtelif yerlerinde olmak üzere toplam 16 köpek besleme merkezi kurdu.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, yapılan uygulama nedeniyle sıcak havada sokak hayvanlarına yardımcı olduklarını belirtti.
Şehrin iki bölgesinde kedi besleme merkezlerinin bulunduğunu, buralara rutin olarak kedi mamaları bırakıldığını anımsatan Özsöyler, şöyle devam etti:
"Şehrimizin muhtelif yerlerinde, ilçelerimizde ve ilçelerimize bağlı köylerde Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı köpek toplama ekipleri tarafından başıboş köpekler toplanarak Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize getiriyorlar. Getirilen köpeklerin barınağımızda kısırlaştırma, aşılama ve gerekli tedavi ile bakımları yapılıyor. Barınağımıza getirilen köpekler 5199 sayılı kanuna göre kulaklarına küpe ve çipleri takılarak gerekli tedavi ve bakımlarının ardından toplandıkları bölgelere tekrar bırakılıyor."
Özsöyler, ayrıca köpek barınakta 45 yavru olmak üzere toplam 362 adet köpeğin bulunduğunu kaydetti. Köpek barınağında 5 veteriner, 7 veteriner teknikeri ve 12 köpek bakıcısının bulunduğunu aktaran Özsöyler, barınakta bugüne kadar toplam 450'ye yakın köpeğin sahiplendirildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:03 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da aşırı yağışlar nedeniyle 800 bin kişiye tahliye emri Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı Sıcaktan bunalan köpeğin bulduğu çözüm sosyal medyayı salladı Naim Süleymanoğlu'nun bu karesi yıllar sonra ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:40:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir belediyesinden sokak hayvanlarına yardım eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]