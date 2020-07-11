Büyükşehir Belediyesinden sosyal mesafeli sabah sporu - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden sosyal mesafeli sabah sporu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 3 parkında "Sağlıklı Yaşam İçin Sabah Sporuna Bekliyoruz" temasıyla vatandaşlara her hafta sonu profesyonel eğitmenler eşliğinde 07: 00 ile 09: 00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralları sağlanarak spor eğitimlerine başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 3 parkında "Sağlıklı Yaşam İçin Sabah Sporuna Bekliyoruz" temasıyla vatandaşlara her hafta sonu profesyonel eğitmenler eşliğinde 07: 00 ile 09: 00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralları sağlanarak spor eğitimlerine başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verdiği sabah sporu etkinliklerine normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, Anıt Park, Kent Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda sosyal mesafe kuralları sağlanarak yeniden başladı. Sabah sporu etkinliğinden, vatandaşlar her hafta sonu sabah 07.00 ile 09: 00 saatleri arasında faydalanabilecek. Vatandaşlar, 2 saat boyunca alanında profesyonel kadın ve erkek eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür - fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlayacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:43 Kaynak: İHA

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