Büyükşehir Belediyesinden "spor ve sporcu beslenmesi" semineri
10 dakika önce
Hatay Büyükşehir Belediyesinin 28 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30'da düzenleyeceği "Spor ve Sporcu Beslenmesi" adlı seminer HBB Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:06 Kaynak: Bültenler
İnsan hayatında sporun önemi ve sporcunun beslenmesi hakkında önemli bilgilerin paylaşılacağı seminere konuşmacı olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu Antrenörler Kurulu Başkanı Özcan Özdemir katılacak.
SPORCU BESLENMESİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR ANLATILACAK
Sporcuların müsabakalarda, antrenman öncesi ve sonrasındaki beslenmeleri hakkında önemli detaylar paylaşacak olan Özdemir, sağlıklı yaşam ve sporcuların nelere dikkat etmesi gerektiğini, alınması gereken önlemleri ve beslenmede özellikle doğru bilinen yanlışları anlatacak.
ABD ile Türkiye arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı "Eşimi namus için öldürdüm" diyen caninin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı Son başvuru tarihi 2 Eylül! TÜBİTAK'a 13 personel alınacak Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş vefat etti