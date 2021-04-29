Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu kadınlara 25 hamur yoğurma makinesi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu kadınlara 25 hamur yoğurma makinesi

29.04.2021 11:39
Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu kadınlara 25 hamur yoğurma makinesi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsalda yaşayan kadınların Başkan Vahap Seçer'den talep ettiği hamur yoğurma makinesini dağıtmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsalda yaşayan kadınların Başkan Vahap Seçer'den talep ettiği hamur yoğurma makinesini dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Tarsus'ta 25 hamur yoğurma makinesi kadınlara teslim edildi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve tarım sektörünün desteklenmesi için projelere devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle kadınlara yönelik üretim odaklı ekipman projelerini de aralıksız sürdürüyor. Yöresel lezzetlerin kolay şekilde imal edilmesi ve gelecek nesillere taşınması için bugüne kadar üzüm sıkma, badem soyma, zeytin boylama makineleri, süt soğutma tankı gibi ekipmanları üreticilere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların yoğun bir şekilde talep ettiği hamur yoğurma makinelerini de ulaştırmaya devam ediyor.

Tarsus'ta 25 mahalleye 25 hamur yoğurma makinesi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Tarsus'a bağlı Kumdere Mahallesinden gelen talep üzerine teslim edilen hamur yoğurma makinelerine diğer mahallelerden de yoğun istek geliyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Tarsus'ta 25 mahalleye daha hamur yoğurma makineleri teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenle hamur yoğurma makinelerini teslim alan ve yüzü gülen kadınlar, Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti.

"80 tane talep geldi, ilk 25'ini teslim ediyoruz"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, bölgelere göre projeler geliştirdiklerini, amaçlarının vatandaşlara en yüksek faydayı sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Seçer'in de kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladığını ve kadın emeğini önceleyen çalışmalara imza attığını vurgulayan Gökçek, söz konusu ekipman destekleriyle kadınların hayatını kolaylaştırıp, kendilerine ve ailelerine zaman ayırabildiklerini söyledi. Gökçek, "Tarımın mutfağından gelmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı ile çalışmak, bizim için büyük bir şans. 506 kırsal mahallemizde, 'hangi mahallede hangi proje ile çalışabiliriz veya hangi proje hangi mahallemize uygun' vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi köyde yetişen ürüne göre makine ekipmanları da değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz yıl böyle bir proje geldi bize, hamur yoğurma makinesi. Baktık ki kırsal alanda yaşayan ablalarımızın, bacılarımızın çok ciddi bir ihtiyacı varmış. Şu anda bize gelen talep 80 civarı. İlk 25 tanesini, Tarımsal Hizmetler olarak aldığımız makineleri muhtarlarımıza ve hanımefendilerimize teslim edeceğiz. Geri kalanları da Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından önümüzdeki süreçte ihalenin ardından talep eden herkese teslim edilecek" dedi.

"Bugün, Başkanımız Seçer'in Türk kadınına verdiği önemin göstergesidir"

Tarsus-Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü de bir köy muhtarının talebiyle gelişen projenin çok güzel ve faydalı olduğunu belirterek, "Ulu Önder Atatürk'ün 'Türk kadını yerlerde sürünmeye değil, başlarda taç olmaya layıktır' ilkesiyle devam eden bir milletin evlatlarıyız. Bugün, Ulu Önder Atatürk'ün izinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in Türk kadınına, köylü kadınımıza, analarımıza, bacılarımıza verdiği önemin göstergesidir. Bu projeyi tamamlayan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Benli de çalışmalar nedeniyle Başkan Seçer'e teşekkür etti.

"Kırsal bölgede yaşayan kadınlar olarak gerçekten bizim için çok zorlu bir işti"

Makinelerden teslim alan Gülay Özkan, köy kadınları olarak sağlanan imkandan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Kırsal bölgede yaşayan kadınlar olarak gerçekten bizim için çok zorlu bir işti. Bu işi kolaylaştırdıkları için kendilerine tekrar tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.

Hamur yoğurma makinesi aldığı için oldukça sevinçli olan İnce Şimşek ise "Zor, saat 02.00'de kalkarız. Hamuru yoğururuz, ineğimize bakarız. Onsan sonra ekmeğimize başlarız. Yani kolay değil. Hem mala bak hem ekmek yap hem pişir hem yoğur. Ben bir ekmek yapardım hastalanırdım, baş ağrısına kalırdım. Hiç olmazsa yoğurmaktan kurtulduk sizin sayenizde. Getirenden, akıl edenden Allah razı olsun" dedi.

Sebahat Akça da hamur yoğurmak için sabah ezanından önce kalkmak zorunda kaldıklarını kaydederek, "Elekle eler, leğene koyardık. Onu yoğururduk ellerimizle. Usanırdık, şimdi makineler geldi. Memnun olduk. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu kadınlara 25 hamur yoğurma makinesi
Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu kadınlara 25 hamur yoğurma makinesi
Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu kadınlara 25 hamur yoğurma makinesi
Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu kadınlara 25 hamur yoğurma makinesi
Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu kadınlara 25 hamur yoğurma makinesi
Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu kadınlara 25 hamur yoğurma makinesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu kadınlara 25 hamur yoğurma makinesi - Son Dakika Ekonomi


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