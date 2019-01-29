Büyükşehir Belediyesinden Türkiye Gençlik Zirvesi Raporuna Destek

Türkiye Gençlik STK'lar platformu tarafından üç ay önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan Türkiye Gençlik Zirvesi ve geçliğin durumuna ilişkin saha çalışmasının raporuna Kayseri Büyükşehir Belediyesi de destek verdi.

Türkiye Gençlik STK'lar platformu tarafından üç ay önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan Türkiye Gençlik Zirvesi ve geçliğin durumuna ilişkin saha çalışmasının raporuna Kayseri Büyükşehir Belediyesi de destek verdi.



Türkiye Gençlik STK'lar Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Türkiye Gençlik STK'lar Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi, Türkiye'deki gençliğin demografik yapısı, eğitim hayatı, iş hayatı, değer yargıları, geleceğe bakışı, sosyal ve kültürel hayatı, temel sorunları ve beklentileri ile ilgili kapsamlı bir saha çalışması yaptıklarını ve bu çalışmayı bir rapor haline getirdiklerini söyledi. Bu raporun Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hazırlandığını ifade eden Terzi, Başkan Mustafa Çelik'e destekleri nedeniyle teşekkür etti.



"Gençliğe yatırımı vebal olarak görüyoruz"



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de böyle bir çalışmanın içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Verimli olan ve topluma fayda sağlayan çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Başkan Çelik, "Yapmış olduğunuz çalışma gençliğin nereye gittiği ile ilgili yapılmış bir analiz. Bu analize göre reçetenin yazılıp tedavinin başlaması lazım. Gençlere ve insanlara yatırım bizim vebalimiz. Biz her zaman gençliğin maruz kaldığı olumsuzlukların kaygısını taşıdık ve bu nedenle onların daha iyi yetişmeleri için her türlü desteği verdik" dedi.



Ziyarette Türkiye Gençlik STK'lar Platformu tarafından Başkan Mustafa Çelik'e bir tablo hediye edildi. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Palu Ailesi Soruşturmasında Yeni Gelişme! Bulunan Kemik Parçalarının Hayvan Kemiği Olduğu Ortaya Çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti! Sürücü Kurslarına Sınırlama Geliyor

Bordan Yangın Söndürücü: Türkiye'de Üretildi

Osman Gazi Köprüsü, İtalyan Ortak Astaldi Şirketinin Yaşadığı Maddi Sıkıntı Nedeniyle Satışa Çıkarılıyor