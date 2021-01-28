Büyükşehir Belediyesinden Vanspor'a 1 milyon TL destek - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden Vanspor'a 1 milyon TL destek

28.01.2021 18:39

- Büyükşehir Belediyesinden Vanspor'a 1 milyon TL destek Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Vanspor ortak paydamız olmalı" Van Büyükşehir Belediyesi, Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü'ne 1 milyon TL destekte bulundu.

- Büyükşehir Belediyesinden Vanspor'a 1 milyon TL destek

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:

"Vanspor ortak paydamız olmalı"

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü'ne 1 milyon TL destekte bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'den Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK'ye destek geldi. Vali Bilmez ve beraberindeki Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Vekili Muhammet Fuat Türkman ile İskele Mahallesi'ndeki Vanspor Şahabettin Özarslaner Tesislerini destek amaçlı ziyaret ederek, Vanspor FK Başkanı Servet Yenitürk ve kulüp yönetimiyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, kent halkının Vanspor'a sahip çıkması gerektiğini söyledi. Vanspor'un ayrıştırmadan her zaman bir araya getirme konusunda rolünün önemli olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, "Vanspor ortak paydamız olmalıdır. Gençlerimiz kahve köşelerinden daha çok, stadyumda kaynaştığı, dost ve arkadaş olduğu bir misyon üstlensin istiyoruz. Geçen sene de belediye olarak bir desteğimiz oldu. Bu sene de bir milyon destek ödememiz olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı girişimleri sonucu katkı olacaktır. Şu an ikinci ligde olan takımımız inşallah bir üst lige çıkar. Bütün beklentilerimiz de bu yöndedir. Takım üst lige çıkmasıyla gelirleri de artmış olacaktır. Bir beklentimiz de maçların yeniden seyirciyle başlamasıdır. Van gençlerinin yeniden stadyumda Vanspor için bir araya gelmesini umuyoruz. Temennimiz insanlığın bu hastalıktan kurtulmasıdır. Vanspor'a destek veren herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Servet Yenitürk: "Bir milyon lira takımımızı rahatlattı"

Van Valisi Bilmez'in yanlarında yer almalarından dolayı duyduğu mutluluğunu dile getiren Vanspor FK Başkanı Servet Yenitürk ise "Vanspor geçmişte Süper Ligden düşerek buralara geldi. O zamanlarda Vanspor'un kente katkısı da çoktu. Birleştirici bir yönü vardı. Takımımızın yine aynı yerlere gelmesi için fedakarca uğraşıyoruz. Son zamanlarda ciddi sıkıntılarımız vardı. Vanspor'a reklam karşılığında yapmış olduğu bir milyon lira takımımızı rahatlattı. 2017-2018 yılında konulan 300 bin lira transfer yasağımız vardı. Bu yasağı hemen kaldırdık. Bunu yatırmasaydık transfer yapamayacaktık. Katkılarınız bizi rahatlattı" diye konuştu.

Türkerler Holding'in Vanspor FK'nin göğüs sponsoru olacağını açıklayan Başkan Yenitürk, yakında bununla ilgili bir sözleşme imzalanacağını belirterek, herkesin Vanspor'a destek olmasını istedi.

Vali Bilmez'e Vanspor takım formasının hediye edildiği program, protokol imzası ve hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Büyükşehir Belediyesinden Vanspor'a 1 milyon TL destek
Büyükşehir Belediyesinden Vanspor'a 1 milyon TL destek
Büyükşehir Belediyesinden Vanspor'a 1 milyon TL destek
Büyükşehir Belediyesinden Vanspor'a 1 milyon TL destek

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Emin Bilmez, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyesinden Vanspor'a 1 milyon TL destek - Son Dakika Spor


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