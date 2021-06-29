Büyükşehir Belediyesinden Vasfiye teyzeye doğum günü sürprizi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesinde ikamet eden ve yalnız yaşayan Vasfiye teyzeye doğum günü sürprizi yaptı. ALO 185 Teksin çalışanlarının yaptığı pastalı doğum günü sürprizi ile 78 yaşına giren Vasfiye teyze, hayatında ilk kez doğum günü kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vasfiye Edis'in kızı Ayşe Düz, geçtiğimiz günlerde ALO 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezini arayarak bir kayıt bıraktı. Kayıtta annesinin yalnız yaşadığını, yaşlı olduğunu ve yeni ameliyat geçirdiğini belirten Ayşe Düz, annesinin bu zamana kadar doğum gününü hiç kutlamadığını söyledi.

Ekipler, sürpriz yapmak için çağrıya olumsuz sonuçlandırma süsü verdiler

Gelen talep üzerine aileyle görüşme sağlayan ALO 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi ekipleri, Vasfiye teyzeye ve talebi oluşturan ailesine doğum gününü sürpriz bir şekilde kutlamak amacıyla çağrıya olumsuz yanıt verdi. Vasfiye teyzenin doğum günü geldiğinde ise ellerinde pasta ile birlikte eve giden TEKSİN ekibi, Vasfiye teyzenin doğum gününü kutladı. TEKSİN ekibini karşısında gören Vasfiye teyze, sevinçten gözyaşlarını tutamadı ve hayatında ilk kez mum üfleyip, doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

"Öyle bir sevindim ki, çok selam söyleyin ona"

Bu yaşına kadar hiç doğum günü kutlamadığını ifade eden Vasfiye Edis, "78 yaşındayım. Doğum günüm hiç olmadı, daha yeni oldu şimdi. İlk defa daha. Siz geldiniz daha memnun olduk. Allah yüz kere razı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e doğum günü sürprizi için teşekkür eden Edis, "Beni unutmadı. Çok memnun oldum. Öyle bir sevindim ki çok selam söyleyin ona" diye konuştu.

"Annemin ilk doğum günü, ilk pastası"

Vasfiye teyzenin kızı Ayşe Düz de annesine sürpriz yapmak için Teksin'i arama sürecini paylaşarak, "Anneme ben bir sevinç yaşatmak istiyordum. Televizyonda görüyordum doğum günü sürprizlerini. Ben de anneme sürpriz yapmak istedim. Büyükşehir Belediyesinin Teksin numarasını aradım" ifadelerini kullandı.

İlk başta çağrısının olumsuz yanıtlandığını zannettiğini, sonrasında ekipleri karşılarında gördüğünde yaşadığı mutluluğu paylaşan Düz, "Bizi kırmayıp geldiğiniz, annemi mutlu ettiğiniz için çok teşekkür ederim; çünkü annem bu yaşına kadar geldi hiç doğum gününü kutlamadı. İlk doğum günü, ilk pastası. O yüzden çok mutluyuz. Başkanımıza sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyorum. Bizi kırmadığı, sizleri gönderdiği için ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN