Büyükşehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek

11.03.2021 10:23
Büyükşehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler sürüyor.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler sürüyor. Özgecan Aslan Barış Meydanında gerçekleştirilen etkinliklerde, kadın üreticiler stantlarda ürünlerini satarken, yerel sanatçılar da müzik keyfi yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel olarak kurulan üretici kadın stantlarında el emeği, göz nuru ürünler satışa sunulmaya devam ederken, müzik, spor, dans gibi etkinlikler de alanda tüm gün boyunca sürüyor.

Büyükşehir, pandemi nedeniyle sahne alamayan 53 yerel sanatçıya destek oluyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin öncülüğünde Özgecan Aslan Barış Meydanında yapılan kutlama devam ediyor. Meydanda kurulan sahnede dinletiler, danslar, fotoğraf gösterimi ve DJ performansları tüm coşkusuyla sürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin koordinesinde düzenlenen konserler kapsamında 14 grup konseri ve 2 akustik konser olmak üzere toplam 53 yerel sanatçıya destek veriliyor. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da programda yerini aldı.

Pandemi nedeniyle bir yıla yakın süredir sahne alamayan ve şarkılarını dinleyicilerine ulaştıramayan sanatçılara Büyükşehir Belediyesi bu zorlu günlerinde destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında 8 Mart'ta Almin Okyanus Hallaç ile Yaren Gözcü şarkılarını seslendirirken; 9 Mart'ta Polen Kulkara, Tuncay Kes; 10 Mart' ta da Naciye Çakmak, Pale Burcu, Cumali İnce Saz Grubu ve Cem Otsekin sahne aldı. 11 Mart'ta Abdullah Poyraz Kahraman, İlker Zorer, Family Grup, Bozuk Akorlar, 12 Mart'ta ise Nemli Tel Grubu, Grup Esenler ve Grup Kako parçalarını Mersinliler için seslendiriyor.

"Sahnede olmanın aşkını özlüyorsunuz"

Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerinde sahneye çıkan müzisyen Naciye Çakmak, bir kadın olarak sahnede olmanın verdiği mutluluğu dile getirerek, "Bu etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi bizi halkla, dinleyicilerle tekrar buluşturdu. Evdeki birikmiş enerjilerimizi en azından az da olsa yansıtıp atabildik sahnede. O yüzden çok mutluyum. Belediyemizin müzisyenlerine böyle sahip çıkması beni çok mutlu etti. Sahneyi ve dinleyicilerimizi çok özlemişiz. Alkışları, o sahnede olmanın aşkını özlüyorsunuz açıkçası. Dinleyicilerden de aynı enerjiyi kesinlikle aldım. İnşallah daha nice etkinliklerimiz olur" dedi.

"Bize nefes aldığımızı hissettiriyorlar çünkü sanatla nefes alıyoruz"

Yaklaşık 15 yıldır Mersin'de sahne aldığını ve müzisyenlik yaptığını ifade eden Melda Bahçıvan da 11 aydır işlerini yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Bahçıvan, "Pandemi tüm dünyayı çok kötü etkiledi. Hem maddi hem manevi olarak sanattan yoksun kaldık. Müzik yapmayı özlüyoruz. Gerçekten zor bir dönem bizim için şu anda. Uzun dönemdir biz bir umutsuzluk içerisindeydik ama gerçekten hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde kadın sanatçılar olarak buradayız hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bize gerçekten umut vaat ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Unutulmadığımızı hissediyoruz. Bize nefes aldığımızı hissettiriyorlar, çünkü biz gerçekten sanatla nefes alıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kadın üreticiler ürünlerini ekonomik değere dönüştürmeye devam ediyor

Öte yandan, etkinlik kapsamında 4 merkez ilçe başta olmak üzere Silifke, Erdemli, Gülnar, Mut ve Tarsus'tan kadın üreticiler stant açtı. 5 gün sürecek stant etkinliğinde toplam 826 kadın üretici ürünlerini sergiliyor. Etkinlik alanına kurulan melek kanatları, çiçeklerle süslenmiş kalp ve salıncak şeklinde hatıra köşelerinde de kadınlar ve çocuklar fotoğraf çektiriyor.

"Belediyemizin bizi halkla buluşturması müşteri potansiyelimizi oldukça genişletiyor"

23 yıldır arıcılık yaptığını ve bu işe emek verdiğini ifade eden İlknur Çakmak, "Burada emeklerimizi sergilemeye geldik. Mersinliler bizi tanısın istedik, kadın dayanışması içinde olmak istedik. Ben gezginci arıcıyım. Kışın Mersin'de yaşıyorum, yazın Sivas'tayım. Dolayısıyla ürünlerimin satışını da burada yapıyorum. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek, kendimi tanıtabilmek için güzel bir fırsat. Mersin'de satışımı yapıyorum ama bana ulaşabilen çok az insan var. Belediyemizin bu şekilde bizi halkla buluşturması müşteri potansiyelimizi oldukça genişletiyor. O konuda memnunuz, mutluyuz" dedi.

Gülper Vural ise işten ayrıldığını ve evde saksı ile mum yaptığını anlatarak, Büyükşehir'in etkinliğinde yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Vural, "Güzel satışlar yapıyorum. Bu destek çok iyi kazançlar sağlıyor. Kadınlar için çok büyük bir girişim oldu" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek
Büyükşehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek
Büyükşehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek
Büyükşehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek
Büyükşehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek
Büyükşehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek

Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Emekçi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı         
14:17
Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı         
13:46
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak         
13:16
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu         
12:21
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:28:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei