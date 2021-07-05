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Büyükşehir Belediyesinden zakkum fidesi üreticilerine 'alım garantisi' - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden zakkum fidesi üreticilerine 'alım garantisi'

05.07.2021 10:34
Büyükşehir Belediyesinden zakkum fidesi üreticilerine 'alım garantisi', System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atayurt Mahallesi'nde ilk ortağı Mustafa Kemal Atatürk olan kooperatifin bulunduğu Gazi Çiftliği'nin açılışını gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atayurt Mahallesi'nde ilk ortağı Mustafa Kemal Atatürk olan kooperatifin bulunduğu Gazi Çiftliği'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde "Mersinden Kadın Kooperatifi Atayurt Gazi Çiftliği Zakkum Fidanı Alım Garanti Sözleşmesi" de imzalandı. Bu sözleşmeyle üretici kadınlara verilen alım garantisi sözü kayıt altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile İzmir Köy Kooperatifi Birlik Başkanı Neptün Soyer'in de katıldığı Gazi Çiftliği açılışında, "Mersinden Kadın Kooperatifi Atayurt Gazi Çiftliği Zakkum Fidanı Alım Garanti Sözleşmesi" imzalandı. Sözleşmeyi kooperatif adına Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve yetiştiriciler adına Hatice Okur Dönüm imzaladı.

"Üretimlerinizin belediyemiz tarafından alınacağının garantisini veriyorum"

Teknoloji odası, Muazzez İlmiye Çığ Kütüphanesi, çocuk oyun odası, idari ofis, kooperatif odası, eğitim salonu, atölye, Atatürk odası ve arşiv odası gibi odalardan oluşan Gazi Çiftliğinin açılışında zakkum üretimiyle ilgili atılan imzalar dikkat çekti. Sözleşme, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in şahitliğinde Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve yetiştiricilerden Hatice Okur Dönüm tarafından imzalandı.

2020 Eylül ayında Arkum Mahallesine yaptığı bir ziyarette zakkum çeliği çıkaran kadınlarla buluşan Başkan Seçer, alım garantisini kapsayan sözleşme imzalanırken, "Üreticiler 'biz üreteceğiz' dediler. Kooperatif de 'biz bunların pazarlanmasında size yardımcı olacağız' dedi. Ben de arada hem hakemlik yapıyorum hem de bu üretimlerinizin Mersin'in güzelleşmesi için belediyemiz tarafından alınacağının garantisini veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Gazi Çiftliği'nde üreten kadınlarımızla Zakkum Projesi'ne başladık"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise zakkum fidesi yetiştiriciliği için Atayurtlu kadınlara eğitim verildiğini vurgulayarak, "Atamızdan bizlere emanet olan Silifke Gazi Çiftliğinde üreten kadınlarımızla Zakkum Projesine başladık. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus'tan Anamur'a kadar uzanan karayolu refüjlerini süsleyecek zakkumları, kadın üreticilerimizden istenmesi kararı üzerine kooperatif olarak çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda, öncelikle üç pilot bölgeden biri olan Silifke Atayurt'ta, kadınlarımıza zakkum fidesi yetiştiriciliği üzerine eğitim verdik. Kendi evlerinde ve seralarında imece usulü fide üretimlerini yapan kadınlarımızdan, ekim-kasım ayı gibi fideleri alarak refüjleri süslemeye başlayacağız. Bugün; kooperatif ve Atayurtlu kadınlarımız arasında sözleşmemizi imzalayarak anlamlı günümüze, üretimin gücünü de katmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Meral Hanım'a 'artık burayı kadınlarla ilgili bir şey yapın bence' dedim"

Yetiştiriciler adına sözleşmeyi imzalayan Hatice Okur Dönüm de bir pazar günü Gazi Çiftliğinde Meral Seçer'le karşılaştıklarını belirterek, "Meral Hanım'la bir pazar günü tesadüfen okulun çıkışında karşılaştık. Hobi olarak rutin çiftçilik işimi yapıyordum. Esnaflığı bırakıp köyüme dönmüştüm. Bir şey yapma hevesim vardı ama o koca yürekli kadınla karşılaşacağım hiç aklımdan geçmezdi. O koca yürekli kadın, Cumhuriyet kadını Meral Seçer Hanımefendi'ydi. İlk sohbetimiz 'hoş geldiniz, ben buralıyım, burada müthiş koca yürekli kadınlar var, artık burayı kadınlarla ilgili bir şey yapın bence' şeklindeydi. O da 'tam bu konu üzerine geldim' dedi. Öyle bir sihirli değnekle başladı her şey" ifadelerini kullandı.

"Zakkum hepimizin hayatını değiştirdi"

Dönüm, 18 kadının uzun uğraşlar sonucu bir araya gelerek zakkum fidesi üretimine katıldıklarını kaydetti. Atayurtlu kadınların aldıkları eğitimlerde kendisinin organizasyon aşamasında görev aldığını dile getiren Dönüm, "Zakkum hepimizin hayatını değiştirdi. Birlikteliği, beraber bir iş yapmayı, kooperatifçiliğin ne olduğunu öğrendik. Bilmiyorduk, adı vardı kooperatifçiliğin. İlk kooperatif burada kuruldu ve Atatürk'ün çok büyük emeği vardı burada. O koca yürekli kadınlar var ya hepsi bir araya geldiler ve inanılmaz şevkle zakkum üretmeye başladık. Bizim buranın kadınları zakkum gibidir gerçekten. Dayanıklı, güçlü, küçük şeylerden bile mutlu olur. Onlar gibi günlerce açar, aylarca açar, her şeye sahip çıkar. Ta ki o kumların altlarındaki nemi bulana kadar da dirayetli kadınlardır" diye konuştu.

"Bize Büyükşehir Belediyesi bir fırsat tanıdı"

Zakkum fidesi üreticilerinden Medine Kurt ise daha önce çilek ve domates üretimi yaptıklarını belirterek, "Bize Büyükşehir Belediyesi bir fırsat tanıdı. Kadın dayanışmasına destek oldu. Biz de kadınlar olarak birbirimize desteğiz. Bir araya geldik, zakkum ürettik. Şimdi çilek reçeline, çilek suyuna başladık. Üretmeye devam edeceğiz" dedi.

İki yıldır Atayurt'ta yaşadığını belirten üreticilerden Sevcan Yıldız da ilk üretimine zakkumla başladığını vurgulayarak, "Bu da benim için büyük bir keyif oldu. Bir yıldır bu sürecin içindeyiz ama bizim için güzel geçiyor. Bu okul önceden çok yıkık bir okulmuş. Eşimin ailesi anlattı ama şimdi bambaşka bir yere dönüştü. Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Zakkum işi kadınlara çalışabileceği bir ortam oluşturdu. Zakkum kadınlar için iyi bir alan oldu. Şimdi herkes kendi işini kurabiliyor. Yaklaşık 20 kadın zakkumla uğraşıyor. Kimisi 5 bin kimisi 10 bin tane diyor. Bizim için büyük bir değişiklik oldu" dedi.

"Birçok deneyim yaşadık ama bu iş başka"

Üretici Reyhan Coşkun ise alım sözleşmesinin imzalanmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu sene zakkum üretmeye başladık. Bizim için güzel bir süreçti. Aslında birçok deneyim yaşadık. Daha önce de çilek toplamada, serada domates ve bahçede limon gibi birçok işte çalışıyorduk ama bu iş bir başka. Her şeyiyle çok güzel. Büyük bir hevesle, büyük bir özenle yapıyoruz" diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesinden zakkum fidesi üreticilerine 'alım garantisi'
Büyükşehir Belediyesinden zakkum fidesi üreticilerine 'alım garantisi'
Büyükşehir Belediyesinden zakkum fidesi üreticilerine 'alım garantisi'
Büyükşehir Belediyesinden zakkum fidesi üreticilerine 'alım garantisi'

Mustafa Kemal Atatürk, Atayurt, Mersin, Gazi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Belediyesinden zakkum fidesi üreticilerine 'alım garantisi' - Son Dakika Ekonomi


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